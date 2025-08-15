Mane De la Parra

‘Hijo’ de Victoria Ruffo se casa con famosa actriz: así fueron sus 2 vestidos de novia

Mane de la Parra y Ligia Uriarte se unieron en matrimonio este 14 de agosto en Durango, México. El hijo de Victoria Ruffo en las telenovelas compartió detalles de su lujosa boda en redes.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ‘Ale’ Capetillo se casa y le rinde emotivo homenaje a su papá tras polémica: así reacciona el cantante

Mane de la Parra y Ligia Uriarte se casaron por lo civil este jueves 14 de agosto en una ceremonia privada celebrada en la Hacienda El Mortero, en Durango, México.

La pareja compartió detalles de este importante momento en redes sociales, dejando al descubierto que estuvieron acompañados únicamente de sus familiares y amigos más cercanos.

PUBLICIDAD

“En este rincón del mundo al que solo se llega con el corazón, celebramos este gran día. A nuestras familias y amigos: gracias por dejarlo todo, por recorrer caminos largos y a veces complicados, y por llegar con el corazón lleno de cariño. Su presencia fue el regalo más valioso y el mejor testimonio de que el amor y la amistad no tienen fronteras”, escribió Mane de la Parra en Instagram.

Así fue la boda de Mane de la Parra y Ligia Uriarte.
Así fue la boda de Mane de la Parra y Ligia Uriarte.
Imagen Mane de la Parra / Instagram

Más sobre Mane De la Parra

A días de casarse, ‘hijo’ de Victoria Ruffo revela cómo le propuso matrimonio a su novia
2 mins

A días de casarse, ‘hijo’ de Victoria Ruffo revela cómo le propuso matrimonio a su novia

Univision Famosos
Mane de la Parra cree que Pablo Lyle vive una tragedia: “Está pagando por mucho más”
2 mins

Mane de la Parra cree que Pablo Lyle vive una tragedia: “Está pagando por mucho más”

Univision Famosos
‘Hijo’ de Victoria Ruffo vende tacos: ¿deja la actuación?
1 mins

‘Hijo’ de Victoria Ruffo vende tacos: ¿deja la actuación?

Univision Famosos
¿Cómo está Pablo Lyle? A punto de cumplir un año en prisión hacen revelación
2 mins

¿Cómo está Pablo Lyle? A punto de cumplir un año en prisión hacen revelación

Univision Famosos
‘Hijo’ de Victoria Ruffo en Corona de Lágrimas es hospitalizado: esto se sabe de su salud
2 mins

‘Hijo’ de Victoria Ruffo en Corona de Lágrimas es hospitalizado: esto se sabe de su salud

Univision Famosos
Mane de la Parra presentó a su novia: es 7 años menor que él y exreina de belleza
3 mins

Mane de la Parra presentó a su novia: es 7 años menor que él y exreina de belleza

Univision Famosos
Mane de la Parra pide que a la hora de dictar sentencia a Pablo Lyle "apelen a su corazón"
2 mins

Mane de la Parra pide que a la hora de dictar sentencia a Pablo Lyle "apelen a su corazón"

Univision Famosos
Chiquinquirá Delgado habla sin filtro sobre cómo se siente con su "tercer marido" (y no es Jorge Ramos)
20 fotos

Chiquinquirá Delgado habla sin filtro sobre cómo se siente con su "tercer marido" (y no es Jorge Ramos)

Univision Famosos
Victoria Ruffo presumió cuánto han crecido sus mellizos con una emotiva foto familiar
3 mins

Victoria Ruffo presumió cuánto han crecido sus mellizos con una emotiva foto familiar

Univision Famosos
“Tamalera”: Geraldine Bazán presume orgullosa su “nuevo negocio” cuando no está actuando
1:10

“Tamalera”: Geraldine Bazán presume orgullosa su “nuevo negocio” cuando no está actuando

Univision Famosos


“Gracias por cruzar distancias y estar aquí. Su amor y compañía fueron el mejor regalo, y lo que hará eterno este momento. Gracias por acompañarnos en nuestra boda civil”, destacó.

Mientras que en otra publicación, agregó el cantante: “Las mejores cosas en la vida se cultivan con paciencia: el amor, la familia… y el buen tequila. Hoy, en nuestra boda civil, brindamos por nuestras raíces, por las tradiciones que nos abrazan y por el camino que hemos recorrido juntos para llegar hasta aquí”.

¿Cuántos vestidos de novia usó Ligia Uriarte en su boda?

De acuerdo con la publicación del hijo de Victoria Ruffo en ‘Corona de Lágrimas’, Ligia Uriarte utilizó dos vestidos de novia durante su boda.

El primer atuendo fue un vestido de corte princesa del diseñador mexicano Benito Santos, del que sobresalían los encajes y las transparencias.

Mientras que su segundo look, fue un vestido con corset y encajes. Para este último atuendo, la actriz de ‘Sin Miedo a la Verdad’ y ‘Mi Marido Tiene Familia’ utilizó botas vaqueras blancas.

El segundo vestido de novia de Ligia Uriarte.
El segundo vestido de novia de Ligia Uriarte.
Imagen Ligia Uriarte / Instagram


Por su parte, Mane de la Parra optó por un atuendo sobrio en tono gris, ideal para un entorno campestre.

PUBLICIDAD

Mane de la Parra y Ligia Uriarte hicieron público su compromiso el 21 de diciembre de 2024. Desde el inicio de su relación, ambos trataron de mantenerla lejos de los reflectores.


Relacionados:
Mane De la ParraLigia UriarteBodasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD