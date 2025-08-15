‘Hijo’ de Victoria Ruffo se casa con famosa actriz: así fueron sus 2 vestidos de novia

Video ‘Ale’ Capetillo se casa y le rinde emotivo homenaje a su papá tras polémica: así reacciona el cantante

Mane de la Parra y Ligia Uriarte se casaron por lo civil este jueves 14 de agosto en una ceremonia privada celebrada en la Hacienda El Mortero, en Durango, México.

La pareja compartió detalles de este importante momento en redes sociales, dejando al descubierto que estuvieron acompañados únicamente de sus familiares y amigos más cercanos.

PUBLICIDAD

“En este rincón del mundo al que solo se llega con el corazón, celebramos este gran día. A nuestras familias y amigos: gracias por dejarlo todo, por recorrer caminos largos y a veces complicados, y por llegar con el corazón lleno de cariño. Su presencia fue el regalo más valioso y el mejor testimonio de que el amor y la amistad no tienen fronteras”, escribió Mane de la Parra en Instagram.

Así fue la boda de Mane de la Parra y Ligia Uriarte. Imagen Mane de la Parra / Instagram



“Gracias por cruzar distancias y estar aquí. Su amor y compañía fueron el mejor regalo, y lo que hará eterno este momento. Gracias por acompañarnos en nuestra boda civil”, destacó.

Mientras que en otra publicación, agregó el cantante: “Las mejores cosas en la vida se cultivan con paciencia: el amor, la familia… y el buen tequila. Hoy, en nuestra boda civil, brindamos por nuestras raíces, por las tradiciones que nos abrazan y por el camino que hemos recorrido juntos para llegar hasta aquí”.

¿Cuántos vestidos de novia usó Ligia Uriarte en su boda?

De acuerdo con la publicación del hijo de Victoria Ruffo en ‘Corona de Lágrimas’, Ligia Uriarte utilizó dos vestidos de novia durante su boda.

El primer atuendo fue un vestido de corte princesa del diseñador mexicano Benito Santos, del que sobresalían los encajes y las transparencias.

Mientras que su segundo look, fue un vestido con corset y encajes. Para este último atuendo, la actriz de ‘Sin Miedo a la Verdad’ y ‘Mi Marido Tiene Familia’ utilizó botas vaqueras blancas.

El segundo vestido de novia de Ligia Uriarte. Imagen Ligia Uriarte / Instagram



Por su parte, Mane de la Parra optó por un atuendo sobrio en tono gris, ideal para un entorno campestre.

PUBLICIDAD

Mane de la Parra y Ligia Uriarte hicieron público su compromiso el 21 de diciembre de 2024. Desde el inicio de su relación, ambos trataron de mantenerla lejos de los reflectores.