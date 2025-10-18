Antonio Banderas

Hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith celebra boda de ensueño en España

Stella del Carmen y el empresario Alex Gruszynski se casaron en una íntima y lujosa boda en un monasterio de Valladolid. El evento se llevó bajo estrictas medidas de seguridad.

Video Antonio Banderas recibió una amenaza por ser hispano cuando llegó a Hollywood: su venganza fue lo máximo

Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y la actriz Melanie Griffith, se casó con el empresario estadounidense Alex Gruszynski este 18 de octubre en una ceremonia íntima que reunió a varias estrellas de Hollywood.

El enlace matrimonial se llevó a cabo en la Abadía Retuerta LeDomaine, un monasterio del siglo XII convertido en hotel de lujo, ubicado en Sardón de Duero en Valladolid, España.

Una boda blindada

Stella y Alex, de 29 y 28 años respectivamente, eligieron esta histórica propiedad por su belleza y privacidad.

El lugar está rodeado de viñedos y cuenta con un restaurante con estrella Michelin, así como también tiene spa y helipuerto.

De acuerdo con información de El País, el evento contó con estrictas medidas de seguridad como prohibición de teléfonos celulares, contratos de confidencialidad para el personal y transporte blindado para algunos de los asistentes.

Abadía Retuerta, lugar donde se casaron Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski.
Invitados de lujo

A la lujosa boda habrían asistido 200 invitados entre los que se encontraban los famosos padres de la novia, así como también personalidades de la talla de Dakota Johnson, hermanastra de la novia, la legendaria actriz Tippi Hedren, abuela materna, entre otros.

Antonio Banderas tuvo un rol especial

Además de llevar a su hija al altar, el prestigiado actor español fue uno de los padrinos, por lo cual se mostró muy emotivo en un encuentro con la prensa: "Ha sido muy bonito, muy emocionante, estamos muy contentos", reportó ¡Hola!

Banderas compartió su felicidad con los medios de comunicación al brindar con ellos con champán a las afueras del lugar.

Stella del Carmen y Alex Gruszynski durante su compromiso y cuando se conocieron en preescolar.
Stella y Alex: una historia de amor de toda la vida

Stella del Carmen y Alex Gruszynski se conocen desde la infancia, iban juntos al preescolar en Los Ángeles.

Tras años de amistad, su relación se consolidó, pero en 2019 terminaron de manera temporal.Poco después retomaron su romance y finalmente en agosto de 2024 anunciaron su compromiso.

Alex, de ascendencia polaca, es CEO de NOVA Studios, una plataforma creativa en Hollywood, mientras que Stella ha desarrollado una carrera en el ámbito artístico y empresarial.

