Thalía

Thalía y Tommy Mottola celebran sus Bodas de Plata: "Controlando el llanto", ella le dedica mensaje

La cantante publicó un amoroso mensaje para su esposo, quien hizo lo mismo, en redes sociales. La pareja celebró su unión en la Catedral de San Patricio, en Nueva York.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Thalía se casó con Tommy Mottola por conveniencia? Acabó con los rumores y contó la verdad

Thalía y Tommy Mottola están celebrando este 2 de diciembre un año más de su matrimonio, hecho que ninguno dejó pasar desapercibido públicamente.

La pareja recurrió a sus respectivas cuentas de Instagram para compartir mensajes en los que recordaron el día que festejaron su icónica boda, en la Catedral de San Patricio, en Nueva York.

PUBLICIDAD

Thalía dedica emotivas palabras a Tommy Mottola

En su misiva, que acompañó con una serie de fotografías y videos del día en el que dio el ‘Sí, acepto’, Thalía se demostró conmovida.

“Escribiendo esto siento un impulso de controlar un llanto de felicidad que se agolpa en mi garganta”, anotó en un inicio.

Más sobre Thalía

Thalía envía inesperado mensaje a Cazzu: ¿de su lado luego de haber trabajado con Ángela Aguilar?
3 mins

Thalía envía inesperado mensaje a Cazzu: ¿de su lado luego de haber trabajado con Ángela Aguilar?

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: el día que a Thalía le preguntaron por qué ella y Biby Gaytán no se saludaban
0:51

#ArchivoFamosos: el día que a Thalía le preguntaron por qué ella y Biby Gaytán no se saludaban

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos
Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad
0:58

Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad

Univision Famosos
Como Marimar, Thalía celebra el cumpleaños de su fallecida hermana con conmovedor mensaje
1:04

Como Marimar, Thalía celebra el cumpleaños de su fallecida hermana con conmovedor mensaje

Univision Famosos
Hijo de Thalía ya casi es quinceañero: así luce en sus más recientes fotos
1:00

Hijo de Thalía ya casi es quinceañero: así luce en sus más recientes fotos

Univision Famosos
Thalía celebra el cumpleaños 14 de su hijo Matthew Alejandro publicando inéditas fotos
2 mins

Thalía celebra el cumpleaños 14 de su hijo Matthew Alejandro publicando inéditas fotos

Univision Famosos
¿Thalía en pleito con su familia por cenizas de su hermana? Hija de Ernestina Sodi sorprende al respecto
0:56

¿Thalía en pleito con su familia por cenizas de su hermana? Hija de Ernestina Sodi sorprende al respecto

Univision Famosos
Reportera de El Gordo y La Flaca cae al suelo por Thalía: responde a quienes dicen que fue un “invento”
1:20

Reportera de El Gordo y La Flaca cae al suelo por Thalía: responde a quienes dicen que fue un “invento”

Univision Famosos
Mitzy cumple sueño de ‘La Diva Indigente’, quien solo acepta ropa “carísima”
1:24

Mitzy cumple sueño de ‘La Diva Indigente’, quien solo acepta ropa “carísima”

Univision Famosos

“Hoy celebramos 25 años de casados, las famosas Bodas de Plata. Un cuarto de siglo de amor, de acompañarnos y alentarnos cada día, cada momento, cada capítulo de nuestras vidas”, agregó.

La intérprete de ‘No me enseñaste’ confesó que al ver las instantáneas y clips, podía revivir el frío, la emoción “que no me cabía en el pecho” y “la impresión de ver a tanta gente” que se juntó para presenciar su enlace.

“Veo a mi madre arreglándome el velo, nos veo saliendo de la catedral, ¡felices! ¡Casi flotando en una nube de amor, de alegría, de sueños!”, comentó al respecto.

La también actriz no se olvidó de dirigirse a su esposo Tommy Mottola: “Míranos ahora, mi amor, amándonos igual o más que antes, procurándonos, cuidándonos, protegiéndonos”.

“Eres el gran amor de mi vida. Te amo profundamente. ¡25 años casados y juntos, más si contamos que nos conocimos en ‘blind date’ en el 98!”, continuó.

“¡Dios te bendiga siempre! ¡Dios nos guie y nos proteja siempre! ¡Feliz aniversario, mi amor! Te amo. A celebrar la vida juntos”, finalizó.

Thalía manda mensaje a Tommy Mottola en su aniversario de bodas.
Thalía manda mensaje a Tommy Mottola en su aniversario de bodas.
Imagen Thalía/Instagram

Tommy Mottola llama a Thalía su “único y verdadero amor”

Por su parte, Tommy Mottola subió a su ‘feed’ sus propias instantáneas de las espectaculares nupcias que contrajo con la estrella del pop.

PUBLICIDAD

“¡Feliz aniversario, Thalía! Eres mi todo… mi luz… mi único y verdadero amor… ¡para siempre jamás!”, apuntó en la descripción.

Ante las bellas palabras, la protagonista de telenovelas como ‘Marimar’ le respondió : “¡Te amo tanto, mi amor!”.

Tommy Mottola le dedica emotivas palabras a Thalía.
Tommy Mottola le dedica emotivas palabras a Thalía.
Imagen Tommy Mottola/Instagram
Relacionados:
ThalíaTommy MottolaParejas de famososBodas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
Bajo un volcán
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX