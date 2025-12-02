Thalía y Tommy Mottola celebran sus Bodas de Plata: "Controlando el llanto", ella le dedica mensaje
La cantante publicó un amoroso mensaje para su esposo, quien hizo lo mismo, en redes sociales. La pareja celebró su unión en la Catedral de San Patricio, en Nueva York.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Thalía y Tommy Mottola están celebrando este 2 de diciembre un año más de su matrimonio, hecho que ninguno dejó pasar desapercibido públicamente.
La pareja recurrió a sus respectivas cuentas de Instagram para compartir mensajes en los que recordaron el día que festejaron su icónica boda, en la Catedral de San Patricio, en Nueva York.
Thalía dedica emotivas palabras a Tommy Mottola
En su misiva, que acompañó con una serie de fotografías y videos del día en el que dio el ‘Sí, acepto’, Thalía se demostró conmovida.
“Escribiendo esto siento un impulso de controlar un llanto de felicidad que se agolpa en mi garganta”, anotó en un inicio.
“Hoy celebramos 25 años de casados, las famosas Bodas de Plata. Un cuarto de siglo de amor, de acompañarnos y alentarnos cada día, cada momento, cada capítulo de nuestras vidas”, agregó.
La intérprete de ‘No me enseñaste’ confesó que al ver las instantáneas y clips, podía revivir el frío, la emoción “que no me cabía en el pecho” y “la impresión de ver a tanta gente” que se juntó para presenciar su enlace.
“Veo a mi madre arreglándome el velo, nos veo saliendo de la catedral, ¡felices! ¡Casi flotando en una nube de amor, de alegría, de sueños!”, comentó al respecto.
La también actriz no se olvidó de dirigirse a su esposo Tommy Mottola: “Míranos ahora, mi amor, amándonos igual o más que antes, procurándonos, cuidándonos, protegiéndonos”.
“Eres el gran amor de mi vida. Te amo profundamente. ¡25 años casados y juntos, más si contamos que nos conocimos en ‘blind date’ en el 98!”, continuó.
“¡Dios te bendiga siempre! ¡Dios nos guie y nos proteja siempre! ¡Feliz aniversario, mi amor! Te amo. A celebrar la vida juntos”, finalizó.
Tommy Mottola llama a Thalía su “único y verdadero amor”
Por su parte, Tommy Mottola subió a su ‘feed’ sus propias instantáneas de las espectaculares nupcias que contrajo con la estrella del pop.
“¡Feliz aniversario, Thalía! Eres mi todo… mi luz… mi único y verdadero amor… ¡para siempre jamás!”, apuntó en la descripción.
Ante las bellas palabras, la protagonista de telenovelas como ‘Marimar’ le respondió : “¡Te amo tanto, mi amor!”.