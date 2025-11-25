Lili Estefan narra “lo más difícil” que vivió junto a Lina en el “Miss Universo más controversial”

Lili Estefan narró “lo más difícil” que vivió junto a su hija Lina Luaces en el “Miss Universo más controversial” en su regreso a El Gordo y La Flaca.

Este lunes 24 de noviembre, la presentadora rompió el silencio sobre lo sucedido en el certamen de bella, subrayando que desde que aterrizó en Tailandia hasta su último día en el país, hubo polémica.

“Nos ha tocado participar, yo diría, en el Miss Universo más controversial de la historia. Jamás me imaginé que, cuando yo llegué a Tailandia a entregar a Lina a la congregación, iba a pasar todo esto… O sea, desde que llegamos el primer día, hasta que nos fuimos, ha habido controversia”, declaró.

Lili Estefan aseguró que “lo más difícil” fue presenciar cómo cada una de las participantes seguían adelante en la competencia en medio de rumores y especulaciones, en su mayoría, originadas en redes sociales.

“¿Cómo lo han logrado? No sé, pero creo que lo más difícil ha sido levantarme todos los días y ver a casi 130 mujeres tratando de salir adelante en medio de todo lo que se habla en las redes sociales, ¿ustedes se imaginan estar participando, abrir tu teléfono y que todos los días haya un escándalo con el Miss Universo?”, dijo.

La presentadora aseguró que uno de los momentos más controversiales, y que marcaron al certamen de belleza, fue el instante en que Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil discutieron.

“Lo más difícil para mí, yo creo que fue ver lo difícil que ha sido para ellas seguir adelante en medio de tanta controversia. Lo he vivido al lado de ellas. Las hispanas... tuvimos algo muy especial cuando Fátima se defiende, se para contra Nawat y se va del salón, todas la siguieron. ¿Qué pasó? Nos fuimos todas a un cuarto, en el quinto piso, estábamos en el cuarto de Miss Venezuela, yo creo que todas las chicas hispanas se unieron muchísimo desde el segundo día y eso las ayudó, porque se mantuvieron bastante unidas todo el certamen”, insistió.

Lili Estefan explicó, desde su punto de vista, cuál cree que fue el conflicto en Miss Universe 2025.

“Tailandia era una de las favoritas para ganar. La pelea ha sido, lo que nosotros suponemos, una pelea de poder entre el dueño, el mexicano Raúl Rocha y el asiático Nawat que estaba haciendo toda la producción del concurso este año”.

Posteriormente, recordó la polémica reacción de la gente tras darse a conocer que Fátima Bosch había ganado la corona.

“La gente estaba afuera gritando 'fraude', 'que estaba comprado', esto yo lo viví hace tres días atrás justo ahí en el lobby del Impact Arena, yo no podía creer lo que estaba viviendo”.

Por último, Lili Estefan aprovechó el espacio para felicitar a Fátima Bosch, pero también para expresar el orgullo que siente por el desempeño de su hija, Lina Luaces, en la 74a. edición del certamen.