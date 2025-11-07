Lili Estefan

Lili Estefan defiende a su hija Lina Luaces tras críticas por supuestamente no apoyar a Fátima Bosch

La presentadora de El Gordo y La Flaca rompió el silencio ante acusaciones de que su hija, quien participa como Miss Cuba, no mostró solidaridad con Fátima Bosch tras discusión con Nawat Itsaragrisil.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Hija de Lili Estefan manda mensaje a Fátima Bosch tras escándalo en Miss Universe

Lili Estefan defendió a su hija Lina Luaces tras críticas por supuestamente no apoyar a Fátima Bosch tras los insultos de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, mismos que él negó después.

En un video, que se ha viralizado en redes sociales, se puede ver que es Miss Irak quien sale tras Fátima, seguidas de Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universe, y otras participantes del certamen de belleza.

Ante estas imágenes, surgieron versiones sobre que algunas participantes no fueron solidarias con Miss México, por lo que Lili Estefan desmintió que su hija Lina fuera una de ellas.

La presentadora de El Gordo y La Flaca dio réplica al video de un creador de contenido, quien aseguró que Lina, supuestamente, había dado la espalda a Fátima Bosch. Incluso, declaró que había una mala relación entre Miss Cuba y Miss México.

Así respondió Lili Estefan ante críticas a su hija Lina.
Así respondió Lili Estefan ante críticas a su hija Lina.
Imagen Lili Estefan / Threads


“¡¡¡Eso es totalmente falso!!! Mi hija Lina fue una de 50 niñas que inmediatamente salió del evento. Mira los videos, Lina estaba vestida de azul. Igual te mando muchos besos, así estés totalmente desinformado”, escribió en Threads el 6 de noviembre.

“Llevo haciendo prensa casi 40 años y entiendo cuando la gente no tiene la noticia correcta, pero no inventes por favor”, insistió.

Lili Estefan explicó en un mensaje más que tanto ella como su hija Lina aman a Fátima Bosch y que, incluso, cuando Miss México abandonó la reunión previa a la imposición de bandas, ella fue la primera en vitorear a la representante de México.

“¡¡Amamos a Fátima!! Yo estaba ahí cuando ella salió a hablar con la prensa y los missólogos. Por favor escucha mi voz cuando ella terminó de hablar. Le grité, '¡bravo, Fátima, bravo, bravo, bravo! ¡¡La amamos!! ¡Mi hija fue de las primeras en salir con el primer grupo que abandonó el certamen! Hello, aquí hay mucho amor, infórmense antes de inventar”, sentenció.

