¿Lina Luaces ganará Miss Universe 2025? Esto opina María Celeste sobre la hija de Lili Estefan

Video Emilio Estefan reacciona a rumores de que pagó millones para “asegurar” el triunfo de Lina Luaces

La periodista María Celeste Arrarás compartió sus impresiones sobre el certamen de Miss Universe y se refirió a Lina Luaces, la hija de su colega Lili Estefan.

En la emisión del show de YouTube Dime la Neta del pasado 19 de noviembre, Arrarás, quien en el pasado ha servido como parte del Comité de Selección del certamen, destacó el potencial de Luaces para llegar lejos.

PUBLICIDAD

María Celeste comenzó su análisis de Miss Universe señalando que no ha podido ver a todas las concursantes, pero confesó que tiene dos o tres favoritas, e incluyó a la hija de Lili Estefan entre ellas.

María Celeste ve a Lina Luaces como una de las favoritas

María Celeste Arrarás, quien conoce a Lina Luaces desde su nacimiento, dedicó elogios a la transformación de la joven y su manejo ante las duras críticas que enfrentó desde que ganó Miss Universe Cuba 2025.

La presentadora subrayó que Luaces demostró un gran mérito al enfrentar las críticas "crueles" que recibió en las redes sociales y, en lugar de dejarse destruir, usó esa negatividad como energía para superarse.

"Tiene un gran mérito, es impresionante, hay que quitarse el sombrero de cómo esa chica tan joven, no se destruyó con las barbaridades crueles que decía la gente en las redes y por el contrario lo usó como energía para superarse", afirmó.

Celeste también destacó el esfuerzo de Lina Luaces para mejorar su español.

"Está hablando su español fantástico... que por cierto, tú no tienes que hablar ningún idioma perfecto para ser una miss, a Miss Universo la agarran por bonita".

Lina Luaces, señaló la periodista, no solamente se superó en el idioma también "se superó físicamente también se superó en términos de caminar de de su expresión de su soltura le tengo que dar un gran crédito porque sí se lo merece".