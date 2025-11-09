¡Lili Estefan será tía otra vez!: su hermano revela que espera bebé y ya sabe qué es

Video ¿Nace otra estrella de la música en los Estefan?: sobrina de La Flaca cautiva con tierna interpretación

Mientras Lili Estefan está en Tailandia acompañando a su hija Lina a solo unos días de que la joven participe en Miss Universe, la familia de la presentadora ha dado a conocer otra buena noticia.

Juan Estefan, hermano de la querida conductora, sorprendió este 9 de noviembre al anunciar que espera un segundo bebé al lado de su esposa Olida.

Pero no solo eso. La pareja ya le dijo al mundo entero si es niño o niña.

Lili Estefan será tía de una ¿niña o niño?

El hermano de La Flaca, quien es un empresario en el mundo de los vinos, utilizó precisamente esas bebidas para revelar el sexo de su bebé.

Antes de dar la noticia, advirtió que dentro de una caja de madera estaba contenida una botella.

Si el resultado era un niño, habría un tinto cabernet. Si era niña, se descubriría una de vino rosado

Después de algunos segundos de emoción, lo que se reveló dentro de la caja fue una botella de rosado, por lo que él y su esposa esperan una niña.

Juan Estefan, hermano de Lili Estefan, dio a conocer junto a su esposa Olida y su hija Siena que ya esperan un segunfo bebé y ¡es niña! Imagen Juan Estefan/Instagram



Será la segunda para ellos. Ya son papás de Siena, de casi 2 años, y es la adoración de Lili Estefan.

" Teníamos más de 4 semanas con los resultados en ese sobre guardados. Era hoy o nos pasaba otra semana así", dijeron Juan Estefan y su esposa sobre el embarazo.

Lili Estefan no reaccionó de manera inmediata en redes sociales a la noticia.