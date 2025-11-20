Lina Luaces, Miss Cuba, queda fuera de Miss Universe 2025

Video Lina Luaces reacciona a que “parte entre las favoritas” en Miss Universe: “He trabajado muchas horas”

Lina Luaces, Miss Cuba, ha sido eliminada de la final de Miss Universe 2025, que se realiza en Tailandia en este momento.

La hija de Lili Estefan no logró estar entre las 5 concursantes que continúan compitiendo para quedarse con la corona del famoso concurso de belleza.

La modelo de 22 años recorrió la pasarela de traje de baño con un bikini azul marino y la de vestido de noche con un diseño plateado con una capa blanca.

Las participantes que clasificaron fueron Fátima Bosch de México; Praveenar Singh de Tailandia; Ma. Ahtisa Manalo de Filipinas; Stephany Abasali de Venezuela y Olivia Yacé de Costa de Marfil.

Lina llevaba “amuletos cubanos”

Previo al concurso, Lina Luaces reveló que llevó hasta Tailandia para la buena suerte un par de objetos especiales que le dieron sus seres queridos.

“Yo tengo muchos amuletos cubanos: tengo mi rosario, que obviamente mi abuela me lo trajo”, contó para las redes sociales de Miss Universe Cuba.

“Tengo mi piedrita de Santiago de Cuba que mi mejor amiga, su madre, lo recogió”, añadió, “y ella me lo regaló para la competencia”.

En entrevista para El Gordo y La Flaca, ella confesó cómo se sentía a horas de que se llevara a cabo la última parte del concurso.