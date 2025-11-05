Fátima Bosch

Lili Estefan y Lina Luaces apoyan así a Fátima Bosch tras incidente en Miss Universe: "¡Ni la envidia lo para!"

La Flaca y su hija externaron su total apoyo a Miss México, quien tuvo un incidente con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, país anfitrión del certamen.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Hija de Lili Estefan manda mensaje a Fátima Bosch tras escándalo en Miss Universe

Lili Estefan y su hija Lina Luaces mostraron su postura ante el incidente de Miss México, Fátima Bosch, con Nawat Itsaragrisil, el director de Miss Universe Tailandia que se suscitó el 4 de noviembre durante una reunión de las participantes con el anfitrión.

La Flaca estuvo presente cuando Fátima ofreció sus primeras palabras ante la prensa, tras salir de la reunión con Nawat y cuando terminó de hablar, Lili le mostró su total apoyo: "¡Bravo Fátima, bravo!", se escucha gritar a Estefan.

Lina Luaces apoya a Fátima Bosch

Tras la polémica que se suscitó, decenas de participantes a Miss Universe 2025 se pronunciaron en redes sociales para apoyar a la mexicana, una de ellas fue Lina Luaces, Miss Cuba.

La mañana del 5 de noviembre, la hija de Lili Estefan compartió un video con un 'lipsync' de Jenni Rivera dirigido a Fátima Bosch como muestra de su apoyo.

"Que lo que Dios tiene destinado para ti ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia", se escucha en el video al que Lina agregó "¡Buenos días!" y etiquetó a la mexicana.

Por su parte, Fátima retomó la publicación de Miss Cuba y escribió: "Eres una hermosa. ¡Muchas gracias!", y añadió tres corazones.

Lina Luaces apoya a Fátima Bosch.
Lina Luaces apoya a Fátima Bosch.
Imagen Lina Luaces/Instagram, Fátima Bosch/Instagram

¿Qué le pasó a Fátima Bosch, Miss México?

El 4 de noviembre, durante una reunión oficial con las candidatas en Tailandia que se transmitió, Nawat Itsaragrisil confrontó a Fátima Bosch por no publicar contenido promocional sobre el país anfitrión en sus redes.

La mexicana intentó explicar que su organización nacional le había pedido no participar en ciertas dinámicas no oficiales, pero Nawat la llamó "tonta" frente a todas las concursantes.

Ante el insulto, Bosch respondió con firmeza: "Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización. Todas las participantes, como mujeres, merecemos respeto".

El directivo ordenó a los elementos de seguridad que la retiraran del salón, pero Fátima se levantó por sí sola y abandonó el lugar. Varias concursantes, incluida Miss Universe 2024, Victoria Kjær, la siguieron en señal de solidaridad.

Por la noche, Nawat ofreció una disculpa pública en una transmisión en vivo: "Si alguien se sintió incómodo o afectado, me disculpo con cada uno, así como lo hice con las 75 participantes que estaban en la sala".

Como consecuencia, el copropietario de Miss Universe, Raúl Rocha, anunció sanciones corporativas y legales contra Nawat, acusándolo de "abuso de poder y humillación pública".

Por su parte, Fátima Bosch confirmó que no abandonará el certamen y seguirá representando a México con dignidad.

Relacionados:
Fátima BoschMiss UniversoLina LuacesLili EstefanCelebridadesFamososEl Gordo y La FlacaLatin GRAMMY

