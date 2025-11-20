Lina Luaces llevó especial regalo de su abuela como “amuleto” para Miss Universe

Video Lina Luaces se somete a tratamiento: así se prepara para Miss Universo

Lina Luaces compartió el especial regalo que su abuela le dio y que se llevó consigo a Tailandia, donde competirá en Miss Universe 2025 representando a Cuba.

La hija de Lili Estefan y Lorenzo Luaces se sinceró acerca de los objetos para la buena suerte con los que viajó hasta dicho país.

“Yo tengo muchos amuletos cubanos: tengo mi rosario, que obviamente mi abuela me lo trajo”, contó para las redes sociales de Miss Universe Cuba.

“Tengo mi piedrita de Santiago de Cuba que mi mejor amiga, su madre, lo recogió”, agregó, “y ella me lo regaló para la competencia”.

La joven modelo tiene a su abuela, madre de su papá, Abi, pues la progenitora de la presentadora falleció cuando era una niña.

Lina Luaces representa a las “mujeres cubanas fuertes”

Lina Luaces se encuentra entre las más de 100 participantes que en unas horas competirán para ganar Miss Universe 2025.

Ella se convirtió en Miss Cuba el pasado mes de julio y, desde entonces, comenzó su carrera por la corona del aclamado certamen de belleza.

Previo a la gran ceremonia final, que ocurrirá la mañana del viernes 21 de noviembre en Tailandia, Lina ha participado en las galas de traje de baño, vestimenta tradicional y vestido de noche.

Hablando para las cámaras de su organización, Miss Universe Cuba, la ya reina explicó qué siente por representar a la mujer cubana.

“Las mujeres cubanas son fuertes, siempre superan cada paso en su vida, pero con una sonrisa y eso para mí es extremadamente importante porque, como todos saben, sí, los cubanos han pasado muchas cosas fuertísimas, pero eso me ha enseñado que nunca podemos dejarnos caer”, comentó.

“Cada mujer cubana en mi vida ha superado todo y yo siempre digo, ‘si ellas lo podían hacer, como mujer cubana, yo lo puedo hacer también’”, concluyó.

Lina Luaces ha superado las críticas

En las últimas semanas, Lina Luaces se ha enfrentado a las especulaciones por su triunfo en Miss Cuba y a las críticas por representar a dicho país en Miss Universe.