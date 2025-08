Lina Luaces confiesa que antes de participar en Miss Universe Cuba 2025 se sentía "incomprendida"

Lina Luaces se sentía "incomprendida" y "malinterpretada"

Desde hace algunos años Lina es modelo profesional, pero su carrera no le había permitido conectar con la gente, algo que este certamen de belleza sí hizo.

"Tengo un amor y una pasión genuinos por el modelaje, pero sentía que quería que el mundo conociera mi corazón. Siempre me he sentido incomprendida y malinterpretada, y lo que amo de esta plataforma es que me permite conectar con el público de una manera que va más allá de o superficial. Aquí hay filantropía y propósito".