Nawat Itsaragrisil rompe en llanto tras insultar a Fátima Bosch y se vuelve a justificar

Nawat Itsaragrisil ofreció una conferencia de prensa previo al evento de la Bienvenida Oficial a las candidatadas de Miss Universe 2025, en donde rompió en llanto por lo sucedido con Fátima Bosch.

"Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie", dijo ante los medios de comunicación.

Durante el evento, el director de Miss Universe Tailandia volvió a disculparse con el público y con las reinas de belleza ante lo ocurrido el 4 de noviembre.

"Las respeto a todas ustedes. Sin embargo, lamento sinceramente lo ocurrido. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con las delegadas si alguna se sintió incómoda con lo que pasó. Lo siento".

Nawat Itsaragrisil vuelve a justificarse

La tarde de este 5 de noviembre, Nawat Itsaragrisil publicó un mensaje en sus historias de Instagram en donde volvió a justificar su actitud señalando que fue por culpa de la presión y dificultades a las que ha estado sometido por el evento.

"Invertí mucho esfuerzo e hice todo lo posible para que este evento fuera justo para todos, pero es difícil de controlar porque las publicaciones diarias de la comunidad dificultan que alcance el objetivo", escribió sin mencionar nombres.

El empresario tailandés se dirigió a los seguidores del afamado certamen de belleza.

"Lo siento, fans de Universe, solo puedo hacer esto porque mi paciencia tiene un límite. Disculpen nuevamente si les incomodé al ver Universe esta vez", finalizó.

Nawat Itsaragrisil será sancionado

Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universe, emitió un mensaje en video en el que expresó su indignación hacia el comportamiento de Nawat.

"No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados. Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión. ¡Basta, Nawat!".

Rocha también destacó que Fátima Bosch fue humillada e intimidada al llamar a seguridad para silenciarla, lo que calificó como un “abuso intolerable”.

La organización anunció las siguientes acciones inmediatas en contra de Nawat Itsaragrisil.