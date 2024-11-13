Liam Payne

Acusan a Liam Payne de enviar “perturbadoras” imágenes íntimas a su ex antes de morir

De acuerdo con Page Six, Maya Henry, quien fue pareja del cantante, y sus abogados lo acusaron de presuntamente haber mandando material sensible tanto a ella como a sus seres queridos. Las imputaciones se presentaron ante la ley días antes de que el One Direction falleciera.

Liam Payne fue acusado de supuestamente haber mandado contenido lascivo de sí mismo a su ex, Maya Henry, y a sus seres queridos antes de morir trágicamente el pasado 16 de octubre.

Este 12 de noviembre, Page Six informó que presuntamente tuvo acceso al contenido de la orden de cese y distanciamiento que la modelo interpuso en contra del ex One Direction.

Según el medio, dicho documento fue enviado al cantante el 9 de octubre, sólo una semana antes de que él falleciera en Buenos Aires, Argentina, tras caer desde el balcón de su habitación en el hotel Casa Sur.

Liam Payne supuestamente mandó imágenes “íntimas” a Maya Henry y sus familiares

En su reporte, basado en los papeles del aviso legal que presuntamente obtuvieron, el portal afirma que se denunció a Liam Payne porque habría “enviado repetidamente imágenes y videos no solicitados y perturbadores en el pasado a Maya Henry y a los miembros de su familia”.

Supuestamente, el intérprete de ‘For you’ compartió “fotografías de sus genitales y varios clips” en los que aparece “realizando actos sexuales perturbadores” hacia él mismo.

En el escrito igualmente se detalla que el artista británico alegadamente estuvo comunicándose “activamente” con terceros para distribuir “material visual íntimo” que mostraba a la también escritora de “forma íntima”.

De acuerdo con el acta, Henry recibió un mensaje directo en Instagram el 6 de octubre, de una mujer que afirmó conocer bien a Payne, señalando que habían empezado a contactarse años antes.

Page Six revisó la copia de la conversación, en la que la susodicha explicó: “La razón principal por la que me comuniqué con él es porque recientemente comenzó a bombardear mi teléfono con un correo de iCloud”.

“Cuando le pregunté quién era, empezó a preguntarme si quería desnudos tuyos o de su actual novia”, dice el texto, expone el sitio web.

La joven le aseguró a Maya que supuestamente le contestó “absolutamente no” a Liam con respecto a su propuesta, y añadió que quería avisarle “que él había ofrecido eso”.

Otra misiva que alegadamente la estrella pop le envió a la mujer decía: “Envíame videos de sexo y mamad… ¿Alguna vez te mandé alguno de Maya o de alguna de mis ex?”.

Los representantes de Henry advirtieron entonces que tomarían “acciones penales” o presentarían demandas civiles al cantautor si “difama, amenaza, acosa o intimida” a su cliente o parientes.

Ellos asimismo explicaron a Payne y su equipo que tenía 10 días hábiles para responder a la recepción de la carta, reconociendo que pararía “de tomar cualquier acción que pueda relacionarse directa o indirectamente con la difusión, comunicación o transferencia de las supuestas imágenes”.

Se desconoce si él respondió alguna vez. Perdió la vida el 16 de octubre, antes de la fecha límite que estaba establecida.

Liam Payne habría estado “abrumado” antes de morir

Tras el deceso de Liam Payne, una fuente aseveró a People que, antes de partir, “estaba extremadamente abrumado por todos los asuntos legales” que involucraban a Maya Henry.

En un tiktok que ella subió el 6 de octubre, dijo ante la cámara que el cantautor, a quien no nombró directamente, había estado enviándole mensajes, al igual que a su mamá.

Hasta el momento, la autora no se ha pronunciado al respecto de lo difundido acerca del presunto contenido en el documento de la orden de cese que interpuso.

