Lesslie Polinesia anuncia la llegada de su bebé: nació prematura

Video La youtuber Lesslie Polinesia tuvo complicaciones durante su embarazo: no logró llegar a las 40 semanas

La youtuber Lesslie Polinesia anunció el nacimiento de su hija en YouTube. La creadora de contenido, quien había estado hospitalizada desde mediados de diciembre del año pasado debido a complicaciones durante su embarazo, dio a luz a su primera hija el 27 de diciembre de 2023.

La bebé nació prematuramente a las 33 semanas y tuvo que permanecer en cuidados neonatales por alrededor de un mes.

PUBLICIDAD

La youtuber rompió en llanto al dar a luz

Lesslie no pudo contener las lágrimas cuando nació su hija. "Se parece a mí", se le escucha decir en el video donde compartieron cada detalle del parto.

"Cuando me la pasaron yo me deshice yo dije, no no no y yo la veía y nada más así la bebé como que volteaba: Mamí aquí estoy", relató.

Lesslie Polinesia publicó la primera foto de su hija

La influencer publicó la primera imagen de su bebé en Instagram para anunciar su llegada.

"27/12/23 - gracias mi vida por llegar a este mundo enseñándome tanto en cada momento desde que estabas en mi pancita 🤍 con todo mi amor te abrazo siempre. Eres el regalo más grande que me da dado la vida 🤍 TE AMO MI HERMOSA BEBÉ".

La hija de Lesslie Polinesia nació el 27 de diciembre. Imagen Lesslie Polinesia/Instagram

Lesslie Polinesia tuvo un complicado embarazo

En diciembre de 2023, Lesslie presentó complicaciones en su embarazo. “Hace unos días entré por urgencia, porque estaba teniendo contracciones muy duras y no podían parar. Cuando llegué al hospital en la noche, yo estaba en labor de parto. Mi ginecólogo hizo todo lo posible en controlar todas estás contracciones para que la bebé no saliera en semana 30”, explicó en el video publicado el pasado 15 de enero.

“Yo ahorita estoy entrando a la semana 31 más o menos, faltarían 10 semanas para que termine de crecer bebé. Bebé estaba corriendo peligro entonces me internaron hace unos días y desde ese día estoy aquí en el hospital esperando día con día mejorar y saber en qué momento me van poder dar de alta”, continuó.

PUBLICIDAD

Lesslie Polinesia es conocida por su canal de YouTube “Los Polinesios”, que cuenta con más de 43 millones de suscriptores. La youtuber también ha incursionado en el mundo de la actuación, participando en la película “No Manches Frida 2” .