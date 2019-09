Las grandes batallas de José José contra sí mismo

“Escucharlo cantar y una botella de Bacardí, te aseguraban la noche”

Eso me decía un famoso programador de radio mientras veíamos en YouTube el video 'He renunciado a ti', que sin ser uno de sus éxitos icónicos, tiene cerca de 34 millones de visitas.

Sin embargo, cuando entraba en confianza, cuando iba con sus amigos, no perdonaba un vodka derecho aunque fueran las 11 de la mañana, y la gente que trabajaba con él tenía un reto importante: cuidar que no tomara, para que no se perdiera después.

José José era un personaje abierto a los tours de promoción y un soldado de su compañía disquera. Hacía lo que le dijeran, iba a todos lados, no había medios pequeños para él y creía que las estrellas se hacían por el contacto de su gente. Sin embargo, poco servía tanto esfuerzo pues su voz se acababa; ya en la intimidad pedía con el corazón a su Dios que no se llevara su voz, pues al perderla se le acababa la vida.

Recuerdo que en una entrevista en el Hotel Presidente, me miró fijamente y dijo, recordando con tristeza: “El alcoholismo lo padecí durante 30 años. Es muy fuerte darte cuenta que no puedes parar, que el alcoholismo te atrapó. Amaneces crudo, entre comillas, y amaneces sobrio, porque estás lastimado de tanta intoxicación, pero estás bien de aquí (la cabeza) y te das cuenta que no puedes parar de beber. Es el infierno, y cuando tienes que seguir intoxicándote para sentirte bien un rato es dolorosísimo, además de todo lo que se pierde, como los años y tu gente”. Triste, se confesó: “El alcoholismo es algo que yo no pedí tener”.