Sarita Sosa Salazar

Hija menor de José José se convierte en mamá: así presentó a su segundo hijo

La menor de los tres hijos del fallecido Príncipe de la Canción presentó a su segundo hijo. Sarita Sosa reveló finalmente el nombre de su bebé y hasta su significado.

Por:Elizabeth González
Video El esposo de Sarita recuerda a José José con video y foto nunca antes vistos

Sarita Sosa se convirtió en mamá nuevamente. La hija menor de José José y Sara Salazar sorprendió al anunciar el nacimiento de su segundo hijo, a quien presentó en televisión este jueves 13 de junio en ¡Siéntese quien pueda!

La cantante reveló que tanto ella como su bebé se encuentran “muy muy bien” y, aunque compartió que todavía es muy pronto para encontrarle parecido a su hijo, aseguró que heredó un peculiar rasgo físico de la familia Sosa Salazar.

“Gracias a Dios, estoy muy muy bien. A veces duerme un poco más, a veces no duerme nada… Está muy chiquito todavía, pero tiene nuestra nariz”, compartió en el show.

La intérprete de 29 años no compartió con exactitud cuántas semanas de nacido tiene el pequeño, pero reveló que su llegada al mundo fue por medio de un parto natural. Asimismo, reveló el nombre del bebé.

“Se llama Bezalel… Nosotros hacemos todavía las cosas un poquito diferentes en la familia, que ya cuando les damos el nombre que continúa, queremos que ellos estén como conscientes cuando reciban ese nombre”, explicó la joven, quien apenas el 18 de abril anunció su embarazo.

Así presentó Sarita Sosa a Bezalel, su segundo hijo.
Así presentó Sarita Sosa a Bezalel, su segundo hijo.
Imagen ¡Siéntese quien pueda! / Univision


“Bezalel (significa) bajo la sombra de Dios”, añadió, dejando al descubierto que su mamá, Sara Salazar, “está feliz, todo el día lo quiere cargar”.

Por último, Sarita Sosa expresó que “sería genial” que el nacimiento de su bebé marcara un punto de encuentro con sus hermanos, José Joel y Marysol Sosa, de quienes se encuentra distanciada desde antes de la muerte de José José.

“Sería genial (que mi bebé me reuniera con mis hermanos) pero Dios decide. ¿Qué familia no quiere estar unida?, pero como lo hemos platicado… han pasado tantas cosas que solo Dios sabe”, finalizó.

Bezalel es el segundo hijo de Sarita Sosa, quien debutó como mamá con el nacimiento de Belén. Los dos hijos de la cantante son fruto de su matrimonio con Yimmy Ortiz.

Sarita Sosa SalazarJosé JoséHijos de famososFamosos

