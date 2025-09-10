Anel Noreña

Anel Noreña sí sufrió un infarto cerebral: hijo de José José revela que se le formó un “coágulo”

La exesposa de José José sufrió un conato de infarto cerebral durante un viaje en carretera. Anel Noreña reveló que cuando despertó, ya estaba en el hospital.

Anel Noreña sí sufrió un infarto cerebral. La exesposa de José José confirmó que fue durante un viaje en carretera cuando comenzó a presentar síntomas como dificultad para hablar y entumecimiento de una parte de su cuerpo.

En entrevista con el programa Hoy, la exmodelo relató con detalle lo ocurrido, asegurando que todo se había tratado de “un susto”, del que ya se estaba recuperando.

“Un susto horrible, la verdad, porque le puede pasar a cualquiera. Yo iba toda así, bien bonita y todo… nos íbamos a Cuernavaca, nos íbamos al restaurante y ningún restaurante ni nada, nos fuimos directo a emergencias. Me preguntaron el nombre, la casa y en dónde estaba y no sé qué más”, contó este 10 de septiembre.

¿Qué le pasó a Anel Noreña?

Su hijo, José Joel, explicó que fue durante un viaje en carretera que su madre comenzó a tener síntomas por lo que, enseguida, la amiga que la acompañaba la trasladó a emergencias.

“En la carretera empezó a perder este conocimiento, se le empezó a trabajar la lengua. Empezó a tener un infarto cerebral”, dijo.

“Mi amiga no sabía lo que yo le decía. Yo le decía y no sabía, dice: ‘es que no te escucho’. Ahorita ya me río, pero qué susto… Me fui toda. Esto (los brazos) no me funcionaban… la pierna, la boca, todo”, recordó.

Un coágulo se formó en su cerebro

Anel Noreña explicó que, aunque ya se encuentra bien de salud, deberá cuidarse, sobre todo porque también fue diagnosticada con diabetes.

“Fue un infarto cerebral ligero. Me negaba a ser diabética (…) decía: ‘no, diabética, no’. Dijo el doctor que sí soy diabética y lo acepto”, resaltó, mientras que su hijo detalló: “Gracias a Dios su cuerpo pudo disolver el coágulo y sacarlo, eso nos ayudó mucho a que no pasara a mayores”.

Por último Anel Noreña reveló que su accidente cerebrovascular sucedió aproximadamente “mes y medio” atrás y que este episodio sirvió para que sus hijos, José Joel y Marysol Sosa se acercaran.

“Yo no sabía que iba a pasar tal cosa. Encontrarme y ver la carita de Pepe y la de Marysol, para mí fue verdaderamente glorioso”, sentenció.


