José José

¿José José murió envenenado?: su hijo reaviva la teoría que involucra a su hermana Sarita Sosa

José Joel reaccionó a los rumores que circulan sobre la manera en que falleció ‘El Príncipe de la Canción’. El cantante no descarta que “situaciones muy escabrosas” pudieron haber ocurrido con él.

La inesperada muerte de José José sigue dando de qué hablar a casi 6 años de su fallecimiento.

En recientes declaraciones para el programa ‘Sale el Sol’, su hijo, José Joel, reavivó la teoría sobre el presunto envenenamiento de su padre, hipótesis que involucra a su media hermana, Sarita Sosa.

“Cuántas y tantas cosas y situaciones adversas pudo pasar mi papá antes de venirse y después de que se lo vuelve a llevar”, declaró a ‘Sale El Sol’ este 2 de julio.

“Y sí, de repente, yo llegué a escuchar que había una situación de veneno para ratas que le andaban dando", agregó.

¿Hijo de José José acusa a su hermana de envenenar a su padre?

Aunque José Joel aseguró que solo se trataban de rumores y no estaba acusando a nadie, no descartó que José José hubiera sido víctima de supuestos tratos negligentes mientras vivía con Sara Sosa en Miami.

“No sabemos si la señora o la niña, como se llaman igual, ni modo son las Saras, una serie de situaciones muy escabrosas que de repente sí pudieron haber pasado, a ciencia cierta no les puedo decir (si pasó o no), pero yo creo que sí", puntualizó.

Los rumores de un supuesto envenenamiento

José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido en la música como José José, falleció el 28 de septiembre de 2019 en Homestead, Florida. El cantante vivía en Estados Unidos con Sara Salazar y su hija, Sara Sosa.

El 1 de noviembre de 2019, Paulina Mondragón, declaró a ‘Ventaneando’ que el cantante supuestamente tenía sospechas de estar siendo envenenado por su esposa Sara Salazar.

Según habría contado José José a Mondragón,ella le habría dado “unas pastillas para adelgazar” que terminaron “comiéndole los músculos” y desencadenando fuerte problemas de salud, entre ellos, un cáncer de páncreas.

Ante este panorama y durante una visita a México, el intérprete de ‘El Triste’ se habría realizado unos estudios donde le habría sido descubierto veneno en la sangre.

