Anel, ex de José José, habla por primera vez de la salud del cantante

La actriz también aclaró que José José no está desaparecido de ninguna manera, pues todo el mundo sabe que está en Miami por voluntad propia. Además, Anel aseguró que la herencia del cantante no es algo que le preocupe a ella ni a sus hijos.



“No nos quiere tomar ni el teléfono, lo hemos intentado. Gracias a dios no hay herencia, José José no tiene ni un centavo, él no tiene nada. El dinero siempre separa familias, ya ven (lo que pasó) con Juan Gabriel”.