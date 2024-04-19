Sarita Sosa Salazar

Sarita Sosa, hija de José José, revela avanzado embarazo: así anunció a su bebé arcoíris

La menor de los tres hijos del fallecido ‘Príncipe de la canción’ está a semanas de dar la bienvenida al nuevo integrante de la familia, ¿es niño o niña? Además, recordó que hace poco más de un año perdió a un bebé.

Paulina Flores.
Video El esposo de Sarita recuerda a José José con video y foto nunca antes vistos

Sara Sosa, hija de José José y Sara Salazar, sorprendió al reaparecer con avanzado estado de embarazo.

"Tengo 34 semanas, falta bien poquito", dijo el pasado 18 de abril en el programa ‘Siéntese quien pueda’.

La también cantante, de 29 años, reveló que es un niño a quien dará la bienvenida en cuestión de semanas junto a su esposo, Yimmy Ortiz.

Ante la posibilidad de que el nuevo integrante de la familia lleve el nombre de su abuelo, Sara dijo que lo están considerando.

"Ay, imagínate, el nombre de mi papi. Eso lo estamos como que pensando no sabemos si vamos a usar dos nombres o solo uno, porque todos en la familia hemos usado uno", declaró.

La joven recordó cómo fue el intérprete de ‘El triste’ en su faceta como abuelo junto a Belén, su primogénita.

"(Estaba) todo el día (con ella), desde que amanecía comían fruta, era alcahuete. Me daba risa porque la despertaba con ’Las mañanitas’ (aunque no fuera su cumpleaños)", contó.

Sara no entró en detalles respecto a cómo es su actual relación con Marysol y José Joel Sosa, sus medios hermanos, tras la polémica que se desató tras la muerte del cantante, en septiembre del 2019.

Sin embargo, dejó en manos de Dios una posible reconciliación en medio de la espera del nuevo integrante de la familia.

"Dios quiera, no sé, que sea lo que Dios quiera al final", dijo y destacó que no en todas las familias la llegada de un bebé puede arreglar los problemas entre los integrantes: “imagínate como han pasado tantas cosas...".

Sara Sosa dará la bienvenida a un bebé arcoíris

En unas semanas, Sara Sosa se convertirá en mamá de un bebé arcoirís, como le llaman al nacimiento que sucede después de que los padres tuvieron una pérdida.

La cantante compartió que mantuvo en secreto su embarazo todos estos meses porque hace poco más de un año tuvo una pérdida.

"Tuve muchas complicaciones al principio. Yo había perdido uno, hace año y medio y me dijeron que esperara a ver si sobrevivía", reveló.

Por último, Sara desmintió los rumores de separación que surgieron a finales del año pasado.

"Ahorita nos da risa porque siempre andan inventando una cosa porque yo soy muy cerrada, no hablo mucho, pero no, estamos bien, gracias a Dios, felices", concluyó.


