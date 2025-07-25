Escándalos

Atacan a actriz de ‘Entre el amor y el deseo’ tras ser llamada ‘Lady racista’ por insultos a policía

Ximena Pichel fue atacada al salir de los Juzgados del Poder Judicial en la Ciudad de México. La argentina había asistido a su primera audiencia por el presunto delito de discriminación contra un agente de seguridad.

Por:Elizabeth González
Video #LadyRacista es ex de famoso actor y da la cara tras “reprobable” actitud de ella

Ximena Pichel, actriz que participó en la telenovela ‘Entre el amor y el deseo’, fue atacada al salir de los Juzgados del Poder Judicial en la Ciudad de México tras ser llamada ‘Lady racista’ por lo insultos que propinó a un policía a principios de julio.

Este viernes 25 de julio, la mujer acudió a su primera audiencia para enfrentar el presunto delito de discriminación contra un policía de tránsito. Sin embargo, al salir, un colectivo de mujeres comenzó a lanzarle líquidos, botellas e insultos.

Sin dar declaraciones sobre el tema ni su audiencia, la mujer corrió hasta el automóvil que la esperaba, olvidando su bolsa, que quedó atorada en la puerta del vehículo y, posteriormente, alcanzada por un hombre.

¿Qué pasó en la audiencia de la actriz?

De acuerdo con el servicio de noticias N+, la audiencia de Ximena Pichel, celebrada en los Juzgados de Control de Delitos no Graves, se difirió para el próximo lunes 28 de julio.

La reunión contó con la presencia del oficial agraviado y la defensa de la modelo de origen argentino, la cual solicitó que se valoren sus disculpas públicas. Ante este panorama, las autoridades precisaron que el delito de discriminación es perseguible por oficio, por lo que su proceso seguirá su curso legal.

@eljunket

Ximena Pichel, mejor conocida como Lady Racista, hoy tuvo audiencia por el delito de discriminación y a su salida fue sorprendida por varios ciudadanos. #ladyracista #ximenapichel #audiencia #eljunket #viral #parati #fyp

♬ sonido original - Junket

¿Qué hizo Ximena Pichel y por qué la llaman ‘Lady racista’?

A principios de julio, en redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver a Ximena Pichel atacar al agente de tránsito y lanzar insultos como “pinch… negr…”, “naco”, “pinch… indio” y “pendej…”.

Tras la difusión de las imágenes, usuarios de redes comenzaron a referirse a ella como ‘Lady racista’.

