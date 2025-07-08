Polémicas de famosos

Actriz de ‘Entre el amor y el deseo’ insulta a policía: la llaman ‘Lady racista’ y le imponen multas

La argentina Ximena Pichel atacó verbalmente a un agente de tránsito que trató de inmovilizar su coche en cumplimiento de su trabajo. La agresión de la también modelo quedó grabada en videos, los cuales se volvieron virales en redes sociales.

Por:Dayana Alvino
Video #LadyRacista es ex de famoso actor y da la cara tras “reprobable” actitud de ella

Ximena Pichel, actriz que participó en la telenovela ‘Entre el amor y el deseo’, enfrenta consecuencias legales por haber arremetido en contra de un policía.

Fue en redes sociales donde se viralizó un video en el que se puede ver el momento en el que la también modelo ataca al uniformado, quien intentaba colocar un inmovilizador en el coche de ella por estacionarse sin pagar parquímetro.

La estrella originaria de Argentina le lanzó insultos, como “pinch… negr…”, “naco”, “pinch… indio” y “pendej…”, al elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la Ciudad de México, donde ocurrió el percance.

Tras la difusión de las imágenes, en las que se ve que los hijos de la artista también impidieron a la autoridad proceder debidamente, Pichel comenzó a ser llamada en las plataformas digitales como ‘Lady racista’.

Según la dependencia, en un comunicado posterior, ella había violado el Reglamento de Tránsito local, y aunque no iba a ser sancionada por “una supuesta enfermedad que padece”, al ser informada de su falta, “arremetió contra el servidor público con palabras despectivas y connotaciones racistas”.

Además, afirman que tanto el agente como el responsable de los parquímetros “cumplían con las labores que le fueron asignadas, sin violentar los derechos de la ciudadana”.

De acuerdo con IMDb, ella participó en un episodio del mencionado melodrama de 2010, protagonizado por la difunta Lorena Rojas y Víctor González.

‘Lady racista’ sí tiene multas impuestas

A días de que el caso trascendiera, este 7 de julio Chilango dio a conocer que Ximena Pichel, alías ‘Lady racista’, tendrá que pagar una cantidad económica por su falta vehicular.

El medio puntualiza que en la página oficial de la Secretaría de Finanzas de CDMX se informa que el auto, un Mercedes-Benz CLS 500, con placas PVW-606-B, en el que viajaba la intérprete el día del incidente, “recibió tres multas”.

Por su parte, El Financiero especifica que la primera sanción monetaria, por 3 mil 394 pesos (unos 182 dólares), es “por agredir verbalmente a un agente de tránsito de la Ciudad de México”.

La otra sería por manejar “sin portar licencia de conducir vigente, ya sea en formato físico o digital”, como se establece. El monto equivaldría a 2 mil 262 pesos (unos 121 dólares).

Por último, ella asimismo habría sido penalizada porque su coche “no contaba con una tarjeta de circulación vigente”, por lo que tendría que pagar otros 3 mil 394 pesos (unos 182 dólares).

En total, Pichel debería saldar con la institución alrededor de 9 mil 051 pesos (unos 486 dólares) después de lo ocurrido.

¿Ximena Pichel rompe el silencio?

Luego del altercado por el que ahora es conocida como ‘Lady racista’, Ximena Pichel supuestamente ya se pronunció.

El Heraldo de México reporta que ella habría subido a una cuenta de TikTok el mensaje: “Tengo el video completo, no sólo el final donde me hacen ver mal. Solo espero indicaciones de mis asesores”.

@famososunivision

♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo
