Karol Sevilla responde a Niurka tras decir que su noviazgo con Emilio fue solo "pérdida de tiempo"

La cantante afirmó que es “inolvidable para sus ex amores” y que tras su truene con Emilio vive una de sus etapas favoritas de la vida.

Karol Sevilla no se quedó callada ante las indirectas de su exsuegra, Niurka Marcos, quien había afirmado que el noviazgo de su hijo con Karol había sido una pérdida de tiempo.

Después de más de cuatro meses desde el fin de su relación de tres años con el llamado ‘Halcón’, Karol Sevilla asegura que está “bien, feliz y con mucha más luz”. Está viviendo una de las etapas favoritas de su vida.

Karol Sevilla responde a indirecta de Niurka

Niurka Marcos, por su parte, está encantada con el romance que su hijo menor, Emilio Osorio, mantiene desde hace tres meses con Leslie Gallardo, exintegrante de ‘Acapulco Shore’.

En febrero pasado, la cubana aclaró que Emilio no buscó una relación con la influencer; fueron las circunstancias las que los unieron y lanzó una indirecta sobre los tres años de noviazgo que Emilio tuvo con Karol Sevilla.

“Emilio no la buscó, fueron las circunstancias. Emilio estuvo tres años perdiendo el tiempo. Si hubiera encontrado a su novia (Leslie) antes, hubiera dejado de perder el put* tiempo”, declaró Niurka en una entrevista publicada por el canal de YouTube ‘Que buen chisme’ el pasado 4 de febrero.

Karol, al ser cuestionada sobre esta declaración en un reciente encuentro con los medios, respondió con humor: “Voy a contestar como mi ángel de la guarda Jenni Rivera: ‘Inolvidable, así me dicen mis ex amores…’”, según lo publicado en el canal de YouTube delarosatv el pasado 23 de marzo.

En un tono más serio, la cantante de 24 años, Karol Sevilla, ha expresado su enfoque actual. Según sus palabras, está decidida a presentar una versión más profesional de sí misma en el ámbito musical durante sus próximos shows en la Ciudad de México. y para lograrlo, ha decidido no prestar demasiada atención a las opiniones ajenas.

“La verdad es que no estoy tan pendiente de lo que digan de mí, ni de las críticas, los juicios o los comentarios negativos”, afirmó. Su enfoque está en su vida, su carrera, su música y su familia. Una frase que la identifica en este momento es: ‘Me da igual’. Karol reconoce que la gente hablará, pero solo aquellos cercanos a ella realmente conocen quién es.

Además, la intérprete ha dejado claro que no se involucrará en un juego de intercambio de declaraciones en el que tenga que justificar si fue feliz o no en su relación pasada. Siguiendo un principio que le han enseñado, prefiere no hablar mal de nadie.

Karol Sevilla y Mario Bautista son novios?

La cantante también disipó las especulaciones acerca de una relación sentimental con Mario Bautista. Esto ocurrió después de que en el videoclip de la canción “Anónimo” se les vio compartiendo gestos cariñosos.

Sin embargo, ella aclaró que entre ellos solo existe una amistad y que, debido a sus respectivas agendas de trabajo, no hay espacio para un romance.

