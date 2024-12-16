Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón defiende a Selena Gómez tras críticas de Eugenio Derbez por su actuación

La actriz española explicó por qué no está de acuerdo con lo que hizo el mexicano. En días pasados, el comediante aseguró que el desempeño de Gómez en la película ‘Emilia Pérez’ es “indefendible”.

Por:Dayana Alvino
Video Esto fue lo que Eugenio Derbez criticó sobre Selena Gómez: se desata intercambio de fuertes mensajes

Karla Sofía Gascón abordó la controversia que surgió después de que Eugenio Derbez criticara el desempeño actoral de Selena Gómez en la película ‘Emilia Pérez’.

El comediante calificó, durante el podcast ‘Hablemos de cine con…’, la actuación de la también cantante como “indefendible”, pues, a su parecer, tuvo un cuestionable manejo del idioma español.

Ante el señalamiento, la artista le respondió, mediante TikTok, que hizo “lo mejor” que pudo con el tiempo que le “dieron” para prepararse y que “eso no quita” el corazón y trabajo que puso en la cinta.

Tras dicha reacción, el actor emitió una disculpa pública para la estrella Disney: “No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón”.

Karla Sofía Gascón critica a Eugenio Derbez

En medio de la polémica, ahora fue Karla Sofía Gascón, protagonista de ‘Emilia Pérez’, quien se lanzó contra Eugenio Derbez.

La española acudió a una entrevista para CNN en Español con Juan Carlos Arciniegas, quien le cuestionó sobre lo dicho por el mexicano.

“Es una opinión que cada uno tiene la que tenga que tener”, aseguró la intérprete de 52 años.

Sin embargo, dejó claro por qué no apoya al productor: “A mí lo que no me gusta de la banda es cuando dice una cosa y luego [afirma] la contraria al mismo tiempo”.

“Si has dicho algo, llévalo hasta el final. Si has metido la pata, está bien que pidas perdón o lo que sea, pero si es tu opinión y a ti te parece que es correcto, ¿quién te impide expresar tu opinión?”, indicó.

“A mí a lo mejor no me gusta lo que hace él o lo que hace quien sea, y cuando es eso, se lo digo: ‘Oye, me ha gustado esto que has hecho o no me ha gustado esto que has hecho. No tengo por qué pedir disculpas porque a mí me guste o no algo”, externó.

Karla Sofía Gascón defiende a Selena Gómez

Además de compartir su punto de vista ante las declaraciones de Eugenio Derbez, Karla Sofía Gascón igualmente apoyó a Selena Gómez.

“Ha hecho el trabajo mejor de su vida, creo. Yo siempre se lo digo, aunque ella no sé si es consciente de esto”, enunció.

En cuanto a su desenvolvimiento en escena, aclaró: “No está haciendo de mexicana, con lo cual tú no le puedes criticar ni el acento ni su forma de hablar español”.

“Su personaje no es ni mexicano ni español, es una persona de Estados Unidos que vive en la frontera y se ha casado con un narcotraficante, y puede hablar hasta en alemán si quiere”, sumó.

Finalmente, la defendió: “¿Quién ha dicho que no ha construido ella su personaje así y que cuando habla conmigo habla perfectamente en español?”.

Gascón considera que la gente mezcla “la realidad con lo que está pasando en la pantalla”, ya que se debe recordar que en la trama no es Gómez siendo ella misma, sino encarnando a ‘Jessi’.

