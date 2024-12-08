Eugenio Derbez contesta a Selena Gómez tras reclamo de ella por criticar su "indefendible" actuación

Video Esto fue lo que Eugenio Derbez criticó sobre Selena Gómez: se desata intercambio de fuertes mensajes

Eugenio Derbez reaccionó al reclamo que le hizo públicamente Selena Gómez en TikTok luego de que el actor mexicano criticó el desempeño actoral de la también cantante en la película 'Emilia Pérez'.

La crítica de Eugenio Derbez hacia Selena Gómez

PUBLICIDAD

Todo inició en una reciente entrevista que el comediante dio para el podcast 'Hablemos de cine con…' de Gaby Meza, y que se hizo viral en las últimas horas.

En ella, Eugenio Derbez, quien también ha hecho carrera en Hollywood, cuestionó el desempeño actoral de Selena Gómez en 'Emilia Pérez' pues a su parecer la cantante tuvo un cuestionable manejo del idioma español.

" Selena Gómez es indefendible, yo estaba ahí con gente que nos volteábamos a ver y decíamos 'wow, ¿qué es esto?' (…) yo decía 'no puedo creer que nadie esté hablando de esto', siento que en Cannes que le dieron un premio y en Estados Unidos nadie habla de eso porque no hablan español. No se están dando cuenta", dijo Derbez.

"Yo creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y no hablan español", agregó.

El segmento se viralizó a través de la cuenta El Viboreo en TikTok y desde la cual Selena Gómez le dio réplica al actor mexicano.

"Entiendo lo que piensan. Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película", escribió en inglés la actriz nacida en Texas, quien es hija del mexicano Ricardo Gómez, y madre estadounidense.

Selena Gómez respondió así a la crítica de Eugenio Derbez. Imagen El viboreo/TikTok

Eugenio Derbez responde a Selena Gomez tras críticas

Lo dicho por Eugenio Derbez le generó una ola de señalamientos en contra y a horas de la noche de este sábado 7 de diciembre él le respondió de manera directa a Selena Gómez dejándole un mensaje en TikTok.

Eugenio Derbez respondió así y de manera directa a Selena Gómez desde la cuenta de TikTok de El Viboreo. Imagen El Viboreo/TikTok

Sus palabras, escritas en inglés, también las colgó desde su perfil de TikTok: "Querida Selena, realmente me disculpo por mis descuidados comentarios".

PUBLICIDAD

" Son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón", continuó Derbez, quien actuó en la cinta 'Coda', ganadora a Mejor Película en los Premios Óscar 2022.

Al detalle las disculpas que Eugenio Derbez le ofreció a Selena Gómez y que también compartió desde su cuenta de TikTok. Imagen Eugenio Derbez/TikTok



"' Emilia Pérez' merece ser celebrada, no menospreciada por mis inexactos comentarios", destacó.

"Si bien entiendo que si no puedes aceptar mi disculpa, debes saber que viene del corazón", le dijo para cerrar el escrito.

Emilia Pérez: favorita a nominaciones en Globos de Oro

La polémica entre Eugenio Derbez y Selena Gómez se suscita a solo horas de que este 9 de diciembre se anuncien las nominaciones para la edición 82 de los Globos de Oro, galardón que algunos consideran la antesala de los Premios Óscar.

'Emilia Pérez' y 'Wicked' son favoritas y medirán su popularidad en unas reñidas nominaciones, según prevén medios especializados. La gala tendrá lugar el próximo 5 de enero en Los Ángeles.