Karla Sofía Gascón reaparece en Milán y rompe el silencio tras inesperado retiro: ¿irá a los Oscar?

La actriz de la película ‘En busca de Emilia Pérez’, nomina 13 veces a los Premios Oscar, rompió el silencio tras inesperado retiro por controversia por viejos mensajes en redes sociales.

Elizabeth González.
A tan solo unos días de que se celebre la 97ª edición de los Premios Oscar, Karla Sofía Gascón reapareció en Milán.

La actriz nominada 13 veces a los Premios Oscar 2025 por su trabajo la película ‘En busca de Emilia Pérez’ fue captada caminando por las calles de Italia y posando frente a la famosa Catedral de Milán junto a sus amigas, la directora Stefania Rossella Grassi, la productora Melina Arena y la asistente de dirección Ludovica Lorenzetti.

Luego de una sesión fotográfica con sus amigas, la española se dirigió a un restaurante para cenar, donde nuevamente se le vio contenta y disfrutando de la compañía de sus amigas. Las imágenes habrían sido tomadas el pasado 20 de febrero.

Karla Sofía Gascón reapareció en Milán luego de la polémica.
Imagen The Grosby Group

Karla Sofía Gascón rompe el silencio tras inesperado retiro

Luego de que diera a conocer su inesperado retiro público “por el bien” de la película ‘En busca de Emilia Pérez’ y luego de que viejos mensajes publicados en X afectaran su imagen, Karla Sofía Gascón rompió el silencio.

La española expresó a The Hollywood Reporter su emoción ante la celebración de los Premios Oscar, los cuales se realizarán el próximo 2 de marzo en el Dolby Theatre, del Ovation Hollywood, en Los Ángeles.

“No sé muy bien cómo me siento, pero estoy agradecida de estar de vuelta”, dijo el 24 de febrero.

La actriz española disfrutó de una velada entre amigas. Gascón estaría por viajar a Los Ángeles para asistir a los Oscar.
Imagen The Grosby Group


Durante su breve encuentro con el medio antes citado, Karla Sofía Gascón no confirmó su presencia en los Premios Oscar del próximo domingo. Sin embargo, si se mostró agradecida por el apoyo que ha recibido por parte de Netflix, distribuidor de la cinta ‘En busca de Emilia Pérez’.

“Estoy agradecida con todos los que han creído en mí: con Netflix, la productora y mis colegas. Podemos cerrar este hermoso y difícil camino que comenzó hace tres años”, sentenció.

Según reportes de Page Six y Variety, Gascón volará en los próximos días a Los Ángeles para asistir a la ceremonia de los Oscar.


