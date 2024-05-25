Karla Sofía Gascón hace historia en Cannes: se convierte en la primera mujer trans en ganar un premio

Video El camino de Karla Sofia Gascón no fue sencillo: ahora triunfa en Cannes

La actriz Karla Sofía Gascón, apenas conocida en su España natal, alcanzó este 25 de mayo la gloria en el Festival de Cannes al alzarse con el premio a la mejor actriz junto al resto del elenco femenino de 'Emilia Perez', donde interpreta a una exnarcotraficante trans en México, el país que le dio la fama.

Gascón ha hecho historia, además, como la primera intérprete trans en ganar un premio en el prestigioso certamen de la Costa Azul francesa.

"Quiero que este premio tenga una especial parte para todos esos actores y actrices que nos partimos todos los días llamando a las puertas y no se abren. Pues que sepáis que a veces esas puertas se abren", afirmó Gascón al recoger el galardón, muy emocionada, en nombre de todas sus compañeras en el Gran Teatro Lumière de Cannes.

La actriz, además, utilizó el escenario para mandar un contundente mensaje contra la transfobia.

"Y cómo no, a todas las personas trans que estamos sufriendo todo el p*** día el odio y cómo nos denigran", agregó alzando la voz, entre los aplausos del auditorio.

"Mañana esta noticia que veis aquí estará llena de gente diciendo las mismas cosas terribles de siempre", lamentó, pero aseguró que como en 'Emilia Perez' todo el mundo puede cambiar a mejor. "Así que a ver si cambiáis", increpó en referencia a quienes emiten odio contra su colectivo.

Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana y Selena Gómez asisten a la sesión fotográfica 'Emilia Pérez' en el 77º Festival de Cine de Cannes en el Palais des Festivals el 19 de mayo de 2024 en Cannes, Francia. Imagen Neilson Barnard/Getty Images

¿Quién es Karla Sofía Gascón?

Nacida en Madrid en 1975 como Carlos Gascón, la actriz española comenzó a finales de los ochenta su andadura ante las cámaras, con papeles pequeños.

En 2009 se mudó a México, donde participó en exitosas telenovelas como 'Corazón salvaje' en 2009 y 'Llena de amor' en 2011.

Pero fue la película 'Nosotros los nobles', uno de los filmes más exitosos del cine mexicano, que en 2013 le dio la fama.

Unos años después inició su transición y pasó a ser Karla Sofía Gascón, nombre con el que prosiguió su carrera como actriz.