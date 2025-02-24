Karla Sofía Gascón "planea" asistir a los Oscar pese al escándalo por sus mensajes racistas

Video ¿Karla Sofía Gascón llamó "rata rica" a Selena Gómez? La actriz responde por polémico tuit

Karla Sofía Gascón aparentemente no se saltará los Premios Oscar 2025 pese a la controversia que protagonizó recientemente debido a sus viejos mensajes en redes sociales.

Este 24 de febrero, Variety reveló que la española “planea estar” en la importante ceremonia, a realizarse este próximo domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre, del Ovation Hollywood, en Los Ángeles.

El pasado 23 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció que ella está nominada en la categoría Mejor Actriz por su papel en la película ‘Emilia Pérez’.

Sólo unos días después, el jueves 30, el citado medio reportó que la intérprete estaba “bajo fuego” debido al resurgimiento de una serie de “tuits racistas”, incluyendo algunos contra el islam y sus practicantes.

Luego de la polémica, ella pidió perdón y también acusó que presuntamente existía “una campaña de odio y desinformación” en su contra, por lo que cerró su cuenta de X (antes Twitter).

Netflix apoyaría a Karla Sofía Gascón tras controversia

Según reportan, Karla Sofía Gascón contará con el apoyo de Netflix, distribuidor de la cinta ‘Emilia Pérez’, para que acuda a los Premios Oscar 2025.

“Fuentes” confirmaron que, supuestamente, el gigante del ‘streaming’ “pagará” para que la artista pueda estar en el evento.

La empresa aún estaría “ultimando los detalles” de la aparición de la madrileña, “incluyendo si caminará por la alfombra roja o se detendrá para entrevistas”.

Igualmente, todavía no se habría definido si durante el ‘show’ ella estará sentada “cerca de sus co-protagonistas, Zoe Saldaña y Selena Gómez, y el director Jacques Audiard”.

Karla Sofía Gascón se reencontraría con sus colegas

Si la aseveración es verdadera, Karla Sofía Gascón podría verse este fin de semana con Zoe Saldaña y Jacques Audiard a días de que ellos no la apoyaran públicamente.

A inicios de mes, la estelar de ‘Avatar’ aseveró a Variety, abordando lo ocurrido: “Estoy muy triste. También estoy decepcionada”.

Ella dejó claro que no sustenta “ninguna retórica negativa de racismo e intolerancia hacia ningún grupo de personas. Es lo que quiero defender”.

Por su parte, el cineasta sentenció, a Deadline, que “lo que dijo Karla Sofía es inexcusable”: “No quiero hablar con ella. Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir”.