Eugenio Derbez anuncia su retiro en medio de su polémica con Selena Gómez

Video Esto fue lo que Eugenio Derbez criticó sobre Selena Gómez: se desata intercambio de fuertes mensajes

Eugenio Derbez anunció su retiro en medio de su polémica con Selena Gómez, a quien señaló por una actuación “indefendible” en la premiada película ‘Buscando a Emilia Pérez’.

El actor reveló al comunicador Yordi Rosado que su vida era “muy caótica” por lo que había tomado la decisión de “parar” con la intención de priorizar su bienestar y pasar tiempo con su familia.

“Mi vida es muy caótica, sí es muy caótica. Y te voy a decir, te voy a ser sincero: sí, ya perdí el equilibrio de tener vida y no tener vida. Acabo de tener una junta con mi socio y le dije: 'yo ya no puedo, ya, necesito parar, no tengo vida’”, admitió el 9 de diciembre.

Eugenio Derbez aseguró que su tiempo de descanso lo dedicaría a trabajar su lado creativo y a escribir, actividad que desde hace años dejó de hacer.

“Este próximo año, a partir de enero, me voy a tomar un break para mí y para crear, porque al estar en tantas cosas me cuesta mucho trabajo”, dijo el intérprete de 63 años.

“Antes me sentaba a escribir mucho y por lo mismo hace años que no lo hago, es que brincar de una cosa a otra es como hoy que me voy a hacer la próxima temporada de Acapulco y son 10 episodios y es otra vez una friega y la memorización y sí ya estoy hasta el gorro de trabajar y quiero tomarme un descanso” subrayó.

Por último, el productor mexicano reflexionó sobre lo que significó el 2024 en su vida, reconociendo que fue el año menos satisfactorio de su carrera, pues perdió y sigue perdiendo la oportunidad de pasar fechas importantes con su hija Aitana.

Derbez lamenta no tener tiempo para su hija

“Este 2024 fui menos feliz que en otros años. Digamos que el trabajo me encanta porque sí soy un workaholic porque me encanta mi chamba, pero ya me llegó a pasar este año, varias veces, que tuve que parar y hacer la junta porque dejé de disfrutarlo. Me sentía yo esclavo de mi propia carrera, de repente ves para adelante y pensé que no tengo tiempo de nada", reveló.

“Ahorita me despedí de ella Aitana. Estuve en mi casa como 10 horas, cambié maleta y le dije que ya no la veo casi hasta el 24 de diciembre. Toda la época navideña me la voy a perder con mi hija. Ese tipo de cosas me pueden mucho porque siento que no controlo mi vida, soy esclavo de mis decisiones” mencionó y dejó claro que hoy en día, el dinero, ya no es prioridad para él.