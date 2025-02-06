Karla Sofía Gascón toma inesperada decisión luego de que director de Emilia Pérez le diera la espalda

Karla Sofía Gascón tomo inesperada decisión “por el bien” de la película ‘En busca de Emilia Pérez’, la cual se encuentra nominada 13 veces a los Premios Oscar 2025.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz española reveló que luego de las declaraciones del cineasta francés Jacques Audiard y de la polémica en la que se vio envuelta por realizar supuestos comentarios “racistas”, dejaría que el trabajo de sus compañeros hablara por sí mismo.

“Después de la entrevista de Jacques que entiendo, decidí, por la película, por Jacques, por el elenco, por el increíble equipo que se lo merece, por la hermosa aventura que tuvimos todos juntos, dejar que el trabajo hable por sí mismo, esperando que mi silencio permita que la película sea apreciada por lo que es, una hermosa oda al amor y la diferencia”, expresó este 6 de febrero.

La actriz decidió guardar "silencio" para que la película sea aprecidada. Imagen Karla Sofía Gascón / Instagram



En su publicación, la intérprete de 52 años también le ofreció una disculpa a todos aquellos que se hayan sentido “heridos” por sus comentarios.

“Me disculpo sinceramente con todos los que han sido heridos en el camino. Nam Myoho Renge Kyo”, sentenció.

Director de 'En busca de Emilia Pérez' da la espalda a Karla Sofía Gascón

En entrevista con Deadline Hollywood, Jacques Audiard lamentó que la polémica de Karla Sofía Gascón “esté ocupando todo el espacio”. El cineasta francés calificó de “inexcusables” cada una de las declaraciones de la actriz española, quien el 4 de febrero denunció ser víctima de “cancel culture”.

“Me resulta muy difícil recordar el trabajo que hice con Karla Sofía. La confianza que compartimos, el ambiente excepcional que teníamos en el set que realmente se basaba en la confianza. Y cuando tienes ese tipo de relación y de repente lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, por supuesto que esa relación se ve afectada. Es como si cayeras en un agujero. Porque lo que dijo Karla Sofía es inexcusable”, señaló el 5 de febrero.

Además, lamentó la “actitud autodestructiva” de la actriz y que se estuviera victimizando.

