Selena Gómez se reencuentra con Karla Sofía Gascón tras negar que la llamó “rata rica”

Video ¿Karla Sofía Gascón llamó "rata rica" a Selena Gómez? La actriz responde por polémico tuit

Selena Gómez y Karla Sofía Gascón se reencontraron públicamente por primera vez desde que la española negara haber insultado a la cantante.

A finales de enero, varios de los mensajes que la madrileña difundió por medio de X (antes Twitter) años atrás la pusieron “bajo fuego” por, según Variety, ser “racistas”.

Además, en uno de ellos, reportado por Pop Scope y The Latin Times, presuntamente Gascón arremetía contra Gómez, con quien co-protagonizó la película ‘Emilia Pérez’.

“Es una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y a su esposa”, se lee en el alegado ‘post’ de 2022 en el que se habla de la empresaria, Hailey y Justin Bieber.

En medio de la controversia, Karla dijo a CNN en Español que esa publicación era falsa: “No es mío, por supuesto. Yo jamás he dicho nada de mi compañera. Jamás me referiría así”.

Selena Gómez y Karla Sofía Gascón se encuentran

A semanas de la polémica, Selena Gómez finalmente se vio cara a cara con Karla Sofía Gascón durante los Premios Oscar 2025.

La tarde de este domingo 2 de marzo, ambas asistieron a la ceremonia en el Dolby Theatre, del Ovation Hollywood, en Los Ángeles.

Tras saltarse la alfombra roja, Karla se acercó para saludar a Selena, quien ya se encontraba en su lugar al interior del recinto, antes de que comenzara el ‘show’, según Page Six.

En fotografías del instante, se puede apreciar que la intérprete de ‘Calm down’ se levantó de su silla para compartir un beso en la mejilla con su colega.

Selena Gomez avec Karla Sofía Gascón aux #Oscars en Californie. (02/03) pic.twitter.com/6AEgEwNDCc — SSFR Media (@selenasourcefrr) March 3, 2025



Ambas, aparentemente, intercambiaron algunas palabras de forma cordial antes de que la estrella de Disney volviera a sentarse.

Karla Sofía Gascón y Selena Gómez en los Premios Oscar 2025. Imagen Getty Images y The Grosby Group



Gascón igualmente estrechó la mano de Benny Blanco, prometido de Gomez, y posteriormente se dirigió a su sitio designado, lejos de la pareja.

Karla Sofía Gascón saludó al prometido de Selena Gómez, Benny Blanco. Imagen Kevin Winter/Getty Images

Previamente, cantautora confesó cómo se encontraba ante el escándalo que envolvía a ‘Emilia Pérez’, aunque sin mencionar a la actriz: “Estoy muy bien. Algo de la magia ha desaparecido”.

Karla Sofía Gascón se vuelve el centro de una broma

Pese a que Karla Sofía Gascón no ganó el galardón a Mejor Actriz, sí llamó la atención gracias a una broma realizada por el presentador, Conan O’Brien.

“‘Anora’ utiliza la palabra con Fu#+ 479 veces. Tres más que el récord del publicista de Karla Sofía Gascón. ‘¡¿Qué hiciste qué?!’”, mencionó el conductor.