Eugenio Derbez

Selena Gómez nominada a los Golden Globes por 'Emilia Pérez' tras críticas de Derbez: así reacciona

La actriz y cantante está nominada a Mejor actriz de reparto por su desempeño en dicha película, mismo que el comediante mexicano calificó de “indefendible”.

Por:Dayana Alvino
Video Esto fue lo que Eugenio Derbez criticó sobre Selena Gómez: se desata intercambio de fuertes mensajes

Selena Gómez reaccionó a su nominación en los Golden Globes 2025 por su actuación en la película ‘Emilia Pérez’.

Su postulación, en la categoría Mejor actriz de reparto, llega luego de que Eugenio Derbez la criticara precisamente por su interpretación en dicha cinta.

Selena Gómez celebra nominaciones a los Golden Globes

La mañana de este 9 de diciembre, Selena Gómez recurrió a sus historias de Instagram para publicar un video que capturó el instante en el que se enteró de su nominación en los Golden Globes.

En la breve grabación, se aprecia a la también cantante reaccionando con sorpresa al escuchar su nombre en la voz de Morris Chestnut, durante el evento desde el Beverly Hilton Hotel.

Primero, ella se llevó las manos a la cara, mientras repetía “¡Oh, Dios mío!”. Posteriormente, optó por recostarse y cubrirse con su manta.

“Ni siquiera sé qué escribir. Estoy muy orgullosa de Zoe Saldaña y me siento muy agradecida y honrada, Golden Globes”, escribió.

Selena Gómez reaccionó a su nominación en los Golden Globes por su actuación en 'Emilia Pérez'.
Selena Gómez reaccionó a su nominación en los Golden Globes por su actuación en 'Emilia Pérez'.
Imagen Selena Gómez/Instagram

En ‘Emilia Pérez’, la estrella de Disney encarna a ‘Jessi’, la esposa del narcotraficante mexicano ‘Juan -Manitas- Del Monte’, personificado por Karla Sofía Gascón.

En un segundo ‘post’, Gómez compartió un clip, desde el perfil oficial del filme, en el que se enlistan todas las nominaciones que obtuvieron.

“¡Karla, mi amor, estoy tan orgullosa y agradecida de conocerte! Felicidades a Jacques [Audiard], Clément [Ducol] y Camille”, anotó.

El tema que ella entona dentro de la historia, ‘Mi camino’, igualmente compite en los Golden Globes, en la terna Mejor canción.

Selena Gómez felicitó a sus compañeros en 'Emilia Pérez' por sus nominaciones en los Golden Globes.
Selena Gómez felicitó a sus compañeros en 'Emilia Pérez' por sus nominaciones en los Golden Globes.
Imagen Selena Gómez/Instagram

Eugenio Derbez criticó actuación de Selena Gómez en 'Emilia Pérez'

Fue durante su participación en el podcast ‘Hablemos de cine con…’, de Gaby Meza, que Eugenio Derbez juzgó el desempeño de la intérprete de ‘Lose you to love me’ en ‘Emilia Pérez’.

“Selena Gómez es indefendible. Yo estaba ahí con gente que nos volteábamos a ver y decíamos: ‘Guau, ¿qué es esto?’. […] Yo decía, ‘no puedo creer que nadie esté hablando de esto’”, dijo.

“Siento que en Cannes, que le dieron un premio, y en Estados Unidos nadie habla de eso porque no hablan español. No se están dando cuenta”, añadió.

Ante el señalamiento, la artista de 32 años respondió mediante TikTok: “Entiendo lo que piensan. Lo siento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película”.

Tras esta contestación, el comediante mexicano ofreció una disculpa pública a Selena: “No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón”.

