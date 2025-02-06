Karla Sofía Gascón ‘cancelada’ de premiación en España tras polémica por tuits: también perdió proyecto

Karla Sofía Gascón se encuentra enfrentando una ola de consecuencias luego de que resurgieran diversos mensajes que publicó años atrás en X (antes Twitter) y que han sido calificados como “racistas”.

Además de haber sido ya condenada públicamente por el director de la cinta que protagoniza ‘Emilia Pérez’, Jacques Audiard, alegadamente le han estado cancelando las invitaciones a diversas premiaciones.

PUBLICIDAD

El martes, Deadline y Variety informaron que la española ya no asistiría ni a los Critics Choice Awards, este 7 de febrero, ni a los Producer Guild Awards, en los que estaba previsto que hiciera una conducción.

Karla Sofía no estará en los Premios Goya 2025

Hoy, jueves 6, El País dio a conocer que Karla Sofía Gascón presuntamente ahora tampoco acudirá a los Premios Goya 2025, a realizarse este 8 de febrero en Granada, de la región de Andalucía.

De acuerdo con EFE, ella se saltará el evento “para evitar que continúe la polémica” en torno a sus tuits, por los que ha ofrecido disculpas en más de una ocasión.

La agencia especificó que, fuentes del equipo de ‘Emilia Pérez’, que está nominada en estos galardones a Mejor Película Europea, indicaron “que esta decisión se ha tomado después de una serie de conversaciones entre los productores” y la artista, “en las que se acordó que no vaya”.

Los informantes aseveraron que “el objetivo es empezar a atajar una controversia que amenaza con acabar con las opciones” del filme “en los Oscar”, donde compite en 13 ternas.

El medio reporta que desde la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España destaparon que les llegó la carta de confirmación de quiénes irán a la gala y “no está” la madrileña.

Karla Sofía Gascón se queda sin proyecto

Además de dicha situación, Karla Sofía Gascón acaba de perder el apoyo para el relanzamiento de su novela biográfica, ‘Karsia’, de la editorial Dos Bigotes.

En un comunicado, la empresa precisó que, tras hacerse virales las misivas de la intérprete, tomaron “la decisión de suspender la publicación del libro, una edición corregida y revisada de aquella de 2018”.

PUBLICIDAD

Externaron que le avisaron a la estrella sobre eso el lunes 3 de febrero mediante un correo electrónico en el que le expresaron que la compañía “siempre ha estado comprometida con la igualdad, la inclusión y la diversidad”.

“Por ello, debemos también ser consecuentes con nuestra forma de pensar y actuar de la manera más coherente”, apuntaron.