Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón sufre incidente tras asistir a los Oscar: esto le pasó por tomar un refresco

La actriz vivió un desafortunado episodio luego de presentarse en la edición 97 de los premios Oscar el domingo 2 de marzo. La española había sido nominada por su trabajo en la película ‘En busca de Emilia Pérez’.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Karla Sofía Gascón vuelve a la carga: reacciona así tras burla que le hicieron en los premios Oscar

Karla Sofía Gascón sufrió un desafortunado incidente tras asistir a la edición 97 de los premios Oscar, celebrados el domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La actriz relató en su cuenta de Instagram el susto que se llevó luego de ingerir “un refresco sabor limón” y unas papas, productos que le fueron obsequiados por su “nominación en los Oscar en la categoría de ‘Mejor Actriz’.

PUBLICIDAD

“Lo que me pasó anoche fue muy ‘gracioso’ (por llamarlo de alguna manera) y quiero compartirlo. Me parece que es importante reírnos de nosotros mismos”, señaló en sus redes.

Más sobre Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón admite que llegó a “contemplar lo impensable” tras el escándalo que vivió
1:02

Karla Sofía Gascón admite que llegó a “contemplar lo impensable” tras el escándalo que vivió

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón manda inesperado mensaje a Madonna tras fuerte polémica: ella reacciona
1 mins

Karla Sofía Gascón manda inesperado mensaje a Madonna tras fuerte polémica: ella reacciona

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón vuelve a la carga: reacciona así tras burla que le hicieron en los premios Oscar
1:08

Karla Sofía Gascón vuelve a la carga: reacciona así tras burla que le hicieron en los premios Oscar

Univision Famosos
Selena Gómez se reencuentra con Karla Sofía Gascón tras negar que la llamó “rata rica”
2 mins

Selena Gómez se reencuentra con Karla Sofía Gascón tras negar que la llamó “rata rica”

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón reaparece en Milán y rompe el silencio tras inesperado retiro: ¿irá a los Oscar?
2 mins

Karla Sofía Gascón reaparece en Milán y rompe el silencio tras inesperado retiro: ¿irá a los Oscar?

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón "planea" asistir a los Oscar pese al escándalo por sus mensajes racistas
2 mins

Karla Sofía Gascón "planea" asistir a los Oscar pese al escándalo por sus mensajes racistas

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón perdió todo por sus tuits ofensivos
3:12

Karla Sofía Gascón perdió todo por sus tuits ofensivos

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón toma inesperada decisión luego de que director de Emilia Pérez le diera la espalda
2 mins

Karla Sofía Gascón toma inesperada decisión luego de que director de Emilia Pérez le diera la espalda

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón ‘cancelada’ de premiación en España tras polémica por tuits: también perdió proyecto
2 mins

Karla Sofía Gascón ‘cancelada’ de premiación en España tras polémica por tuits: también perdió proyecto

Univision Famosos
Director de ‘Emilia Pérez’ rompe con Karla Sofía Gascón: dice que “se está haciendo la víctima”
2 mins

Director de ‘Emilia Pérez’ rompe con Karla Sofía Gascón: dice que “se está haciendo la víctima”

Univision Famosos

“Resulta que recibí unos regalos por mi nominación”, resaltó y continuó: “Me comí una bolsita de Chips y me bebí un refresco de sabor limón -hasta ahí todo bien-. De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio. Me voy a la cama”.

La española atribuyó su malestar físico al cansancio y a la adrenalina vivida durante la noche de premiación. Sin embargo, resaltó que los síntomas comenzaron a asustarla por lo que optó por llamar a “un amigo”.

“Noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar, llamo a un amigo para decirle que estuviera alerta por si me pasaba algo. La situación no remite y comienzo a tomar dulce porque la tensión me baja y tengo una sensación extraña”, relató.

La actriz vivió un desafortunado episodio con una bebida.
La actriz vivió un desafortunado episodio con una bebida.
Imagen Karla Sofía Gascón / Instagram


Alarmada por los síntomas, Karla Sofía Gascón revisó minuciosamente los productos que había consumido, encontrando en uno de ellos THC, componente psicoactivo del cannabis.

“Me muevo como puedo y digo: a ver si me ha sentado mal algo que he comido, reviso la composición de la bolsa de Chips -nada, de la lata de refresco y… THC”, subrayó al mismo tiempo en que mostraba la etiqueta de la bebida.

“Me río ahora aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté. Menos mal que no se la llevó mi hija al colegio. En fin, el resto de los regalos muy bonitos. Gracias”, concluyó.

Según Fundación CANNÁ, el THC es el componente psicoactivo de la planta de cannabis. Su consumo puede generar efectos de relajación, euforia y alteraciones en la percepción, pero también mareos, confusión y pérdida de coordinación.

Relacionados:
Karla Sofía GascónPremio Lo NuestroFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD