Karla Sofía Gascón sufre incidente tras asistir a los Oscar: esto le pasó por tomar un refresco

Video Karla Sofía Gascón vuelve a la carga: reacciona así tras burla que le hicieron en los premios Oscar

Karla Sofía Gascón sufrió un desafortunado incidente tras asistir a la edición 97 de los premios Oscar, celebrados el domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La actriz relató en su cuenta de Instagram el susto que se llevó luego de ingerir “un refresco sabor limón” y unas papas, productos que le fueron obsequiados por su “nominación en los Oscar en la categoría de ‘Mejor Actriz’.

“Lo que me pasó anoche fue muy ‘gracioso’ (por llamarlo de alguna manera) y quiero compartirlo. Me parece que es importante reírnos de nosotros mismos”, señaló en sus redes.

“Resulta que recibí unos regalos por mi nominación”, resaltó y continuó: “Me comí una bolsita de Chips y me bebí un refresco de sabor limón -hasta ahí todo bien-. De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio. Me voy a la cama”.

La española atribuyó su malestar físico al cansancio y a la adrenalina vivida durante la noche de premiación. Sin embargo, resaltó que los síntomas comenzaron a asustarla por lo que optó por llamar a “un amigo”.

“Noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar, llamo a un amigo para decirle que estuviera alerta por si me pasaba algo. La situación no remite y comienzo a tomar dulce porque la tensión me baja y tengo una sensación extraña”, relató.

La actriz vivió un desafortunado episodio con una bebida. Imagen Karla Sofía Gascón / Instagram



Alarmada por los síntomas, Karla Sofía Gascón revisó minuciosamente los productos que había consumido, encontrando en uno de ellos THC, componente psicoactivo del cannabis.

“Me muevo como puedo y digo: a ver si me ha sentado mal algo que he comido, reviso la composición de la bolsa de Chips -nada, de la lata de refresco y… THC”, subrayó al mismo tiempo en que mostraba la etiqueta de la bebida.

“Me río ahora aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté. Menos mal que no se la llevó mi hija al colegio. En fin, el resto de los regalos muy bonitos. Gracias”, concluyó.