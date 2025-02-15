Kanye West

Kanye West y Bianca Censori no tendrían "acuerdo prenupcial": esto implicaría el divorcio

En medio de rumores de que el rapero y la modelo estarían separados y con planes de divorcio, trasciende que no habrían firmado un acuerdo prenupcial.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video ¿Obligado a separarse? Ye habría publicado polémico mensaje tras presunta ruptura con Bianca Censori

Tras hacerse público que Kanye West y Bianca Censori estarían presuntamente separados y con planes de divorcio, ahora trasciende que los famosos no habrían firmado un contrato prenupcial.

Fuentes cercanas al rapero dijeron a TMZ que, en octubre, un representante de Ye habló con un abogado cuando se reportaron los primeros "problemas matrimoniales". Sin embargo, recientemente contactaron a otro asesor legal, pues el primero se habría negado a defender al cantante.

PUBLICIDAD

Kanye West y Bianca Censori no tendrían acuerdo prenupcial

Según la mencionada fuente, "no hay acuerdo prenupcial", lo que podría complicar el proceso de divorcio, si es que deciden interponerlo.

Más sobre Kanye West

Kim Kardashian estaría considerando pedir la custodia total de sus hijos: Ye habría violado acuerdo
1 mins

Kim Kardashian estaría considerando pedir la custodia total de sus hijos: Ye habría violado acuerdo

Univision Famosos
Kanye West y Bianca Censori habrían declinado los planes de divorcio ¿se dieron otra oportunidad?
2 mins

Kanye West y Bianca Censori habrían declinado los planes de divorcio ¿se dieron otra oportunidad?

Univision Famosos
Kanye West y Bianca Censori: surgen versiones contradictorias sobre su supuesta separación
3 mins

Kanye West y Bianca Censori: surgen versiones contradictorias sobre su supuesta separación

Univision Famosos
¿Obligado a separarse? Ye habría publicado polémico mensaje tras presunta ruptura con Bianca Censori
1:01

¿Obligado a separarse? Ye habría publicado polémico mensaje tras presunta ruptura con Bianca Censori

Univision Famosos
Kanye West y Bianca Censori se separan: ella recibiría esta cantidad millonaria tras el divorcio
1:08

Kanye West y Bianca Censori se separan: ella recibiría esta cantidad millonaria tras el divorcio

Univision Famosos
Kanye West y Bianca Censori se separan tras escándalo en los GRAMMY, reportan
2 mins

Kanye West y Bianca Censori se separan tras escándalo en los GRAMMY, reportan

Univision Famosos
Kanye West ataca a Taylor Swift durante el Super Bowl y luego toma inesperada decisión
3 mins

Kanye West ataca a Taylor Swift durante el Super Bowl y luego toma inesperada decisión

Univision Famosos
Kanye West afirma que tiene “dominio sobre” su esposa ante polémica por su vestido en los GRAMMY
2 mins

Kanye West afirma que tiene “dominio sobre” su esposa ante polémica por su vestido en los GRAMMY

Univision Famosos
Kanye West tiene algo que decirle a su esposa tras polémica por su vestido en los GRAMMY: ¿se enojó?
2 mins

Kanye West tiene algo que decirle a su esposa tras polémica por su vestido en los GRAMMY: ¿se enojó?

Univision Famosos
¿Kanye West alardea del escándalo de su pareja en los GRAMMY? Así presume magnitud de la polémica
0:58

¿Kanye West alardea del escándalo de su pareja en los GRAMMY? Así presume magnitud de la polémica

Univision Famosos

De acuerdo con las leyes de California, las cuales explica TMZ, " los bienes y las deudas se dividen en partes iguales, por lo que ella podría deber dinero", pues se especula que Kanye ha perdido fuertes cantidades desde su matrimonio con la modelo.

Sin embargo, las deudas que tendría West las habría adquirido antes de su matrimonio, lo cual podría evitar que afecten a Censori, según TMZ.

Contradicciones en la supuesta separación de Ye y su esposa

Aunque se especula que Ye y Bianca Censori están separados y que "supuestamente se encaminan al divorcio", un representante del cantante dijo todo lo contrario.

El 13 de febrero The Hollywood Reporter reveló que el representante de Kanye West y Bianca Censori, Milo Yiannopoulos, les afirmó que esas noticias "son completamente falsas".

"Ye y Bianca están Los Ángeles, a punto de disfrutar junto el Día de San Valentín. Los anuncios sobre su vida privada vendrán directamente de ellos, no de rumores sin sustento en la prensa sensacionalista", declaró.

"¿Es la quinta o la sexta vez que los medios informan erróneamente que ellos se están distanciando? He perdido la cuenta", agregó.

Las especulaciones de que el magnate del hip-hop y la australiana concluyeron su vínculo llegaron a días de que estelarizaran una polémica en los Premios GRAMMY 2025.


Relacionados:
Kanye WestBianca CensoriDivorcioCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD