Kanye West y Bianca Censori no tendrían "acuerdo prenupcial": esto implicaría el divorcio

Video ¿Obligado a separarse? Ye habría publicado polémico mensaje tras presunta ruptura con Bianca Censori

Tras hacerse público que Kanye West y Bianca Censori estarían presuntamente separados y con planes de divorcio, ahora trasciende que los famosos no habrían firmado un contrato prenupcial.

Fuentes cercanas al rapero dijeron a TMZ que, en octubre, un representante de Ye habló con un abogado cuando se reportaron los primeros "problemas matrimoniales". Sin embargo, recientemente contactaron a otro asesor legal, pues el primero se habría negado a defender al cantante.

Kanye West y Bianca Censori no tendrían acuerdo prenupcial

Según la mencionada fuente, "no hay acuerdo prenupcial", lo que podría complicar el proceso de divorcio, si es que deciden interponerlo.

De acuerdo con las leyes de California, las cuales explica TMZ, " los bienes y las deudas se dividen en partes iguales, por lo que ella podría deber dinero", pues se especula que Kanye ha perdido fuertes cantidades desde su matrimonio con la modelo.

Sin embargo, las deudas que tendría West las habría adquirido antes de su matrimonio, lo cual podría evitar que afecten a Censori, según TMZ.

Contradicciones en la supuesta separación de Ye y su esposa

Aunque se especula que Ye y Bianca Censori están separados y que "supuestamente se encaminan al divorcio", un representante del cantante dijo todo lo contrario.

El 13 de febrero The Hollywood Reporter reveló que el representante de Kanye West y Bianca Censori, Milo Yiannopoulos, les afirmó que esas noticias "son completamente falsas".

"Ye y Bianca están Los Ángeles, a punto de disfrutar junto el Día de San Valentín. Los anuncios sobre su vida privada vendrán directamente de ellos, no de rumores sin sustento en la prensa sensacionalista", declaró.

"¿Es la quinta o la sexta vez que los medios informan erróneamente que ellos se están distanciando? He perdido la cuenta", agregó.

Las especulaciones de que el magnate del hip-hop y la australiana concluyeron su vínculo llegaron a días de que estelarizaran una polémica en los Premios GRAMMY 2025.