Kanye West y Bianca Censori habrían declinado los planes de divorcio ¿se dieron otra oportunidad?

Kanye West y Bianca Censori estarían luchando por salvar su matrimonio, luego de que trascendiera que se habían separado y tenían planes de divorcio.

De acuerdo con una fuente cercana consultada por Page Six, el rapero y su esposa "han decidido hacer que su matrimonio vuelva a funcionar".

La pareja "ha hablado mucho la semana pasada y no están dispuestos a renunciar el uno al otro", aseveró la fuente.

El 13 de febrero Daily Mail reportó que Ye y Bianca "supuestamente se encaminan al divorcio".

Según el diario, "la pareja ya se separó y esperan una presentación legal para poner fin a su matrimonio en los próximos días". Sin embargo, la decisión habría cambiado, según señaló Page Six este 26 de febrero.

Kanye West habría llegado de la mano de una mujer cubierta que se presume sería Bianca Censori. Imagen The Grosby Group

Kanye West y Bianca Censori fueron captados juntos

El pasado fin de semana la pareja fue captada en un par de eventos. El sábado 22, West asistió al estreno del documental que su esposa protagoniza y que él produjo. El rapero llegó de la mano de una mujer cubierta completamente de negro, la cual se presume sería Bianca.

El domingo 23 volvieron al mismo lugar, pero ahora hubo una puesta en escena en vivo. Censori apareció en el escenario vestida con un traje de enfermera antiguo.

Tres días después de sus apariciones trasciende que estarían buscando salvar su matrimonio.

Una fuente dijo a Page Six que la pareja tenía roces desde hace tiempo, pero lo que habría provocado la supuesta ruptura fueron los comentarios racistas de West.

" Ella ya estaba harta. La camiseta con la esvástica [que él estaba vendiendo] fue la gota que colmó el vaso. Ella le dijo que ella no era así y que no podía estar asociada con eso".

Una fuente dijo a Page Six que Censori rompió con West a principios de este mes, después de sus diatribas antisemitas y la polémica en los GRAMMY por el vestido trasparente que usó Bianca en la alfombra roja.