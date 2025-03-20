Kim Kardashian

Kim Kardashian estaría considerando pedir la custodia total de sus hijos: Ye habría violado acuerdo

La empresaria estaría analizando pedir a los tribunales ya no compartir con su exesposo Kanye West la custodia de sus cuatro hijos.

Por:Ashbya Meré
Kim Kardashian estaría considerando solicitar a los tribunales que "despojen" a su exesposo Kanye West de la custodia legal conjunta de sus hijos, la cual acordaron tras su divorcio. Según la información de TMZ, esta decisión la estaría tomando porque "ha ignorado flagrantemente su acuerdo".

Según la información trascendida, esto se habría desatado porque North West, la primogénita de Ye y Kim, participó en el tema 'Lonely Roads Still Go to Sunshine'. En dicha canción se incluye una conversación telefónica entre Sean 'Diddy' Combs y Kanye West.

Kim Kardashian se habría opuesto a que su hija participara en el proyecto musical y, según su acuerdo de divorcio, ambos padres pueden opinar en la toma de decisiones de sus hijos.

Fuentes cercanas habrían confirmado a TMZ que Kim y sus abogados acordaron con el representante legal del rapero que la niña de 11 años "no participaría en ninguna versión de la canción si se publicaba". Sin embargo, esto no le habría importado a Kanye y lanzó el tema con la voz de su hija.

Según información de TMZ, Kanye West ve pocas veces a sus hijos, por lo cual "la custodia física no es un problema". Incluso, Kardashian querría que los niños tengan una buena relación con su padre. Sin embargo, recientemente se opuso a que lo acompañaran a un evento en donde el rapero "instó a los participantes a usar camisetas con esvásticas", por lo cual a ella no le pareció apropiado que los niños asistieran.

En diversas ocasiones se ha ventilado que la empresaria y el rapero han tenido discordancias en la manera de educar a sus hijos, como por ejemplo en la escuela que estudian, con la cual no estaría de acuerdo el cantante.

