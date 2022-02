Kim Kardashian le pone un alto a Kanye West después de las varias críticas que ha lanzado

En 2021, se anunció oficialmente el proceso de divorcio de Kardashian y West; en primera instancia los titulares se volcaron a la razón de sus problemas y a cómo dividirán sus millonarios bienes, sin embargo, ahora son sus hijos los que acaparan la atención.

Dale play a este video para conocer los millones de dólares y otras lujosas pertenencias que están en juego.

¿Por qué Kim Kardashian y Kanye West están peleando por sus hijos?

Todo explotó con la fiesta de cumpleaños de Chicago a la que no fue invitado el rapero y, de inmediato, se quejó de la falta de acceso a sus hijos.

Tan sólo un par de semanas después, West protestó por la exposición que tiene North, su hija mayor, en TikTok.

Recordemos que la nena tiene su propia cuenta junto a su mamá, con el nombre ‘Kim and North’.

Obviamente, todo es manejado bajo la supervisión de un adulto y como mecanismo de protección, los comentarios están desactivados. Esto, para evitar que palabras negativas o maliciosas sean dirigidas a la menor de edad.

No obstante, este 4 de febrero de 2022, el famoso publicó el siguiente mensaje en Instagram:

“Como es mi primer divorcio necesito saber qué debo de hacer con que mi hija sea puesta en TikTok en contrato de mi voluntad”.

Así respondió Kim Kardashian a las críticas de Kanye West

Claro que la ‘influencer’ no se quedó callada, y dio un contundente mensaje a través de una historia de Instagram a las críticas de su ex pareja.

"Los constantes ataques de Kanye hacia mí en entrevistas y en las redes sociales son en realidad más dolorosos que cualquier TikTok que North pueda crear. Como madre, principal proveedora y cuidadora de nuestros hijos, estoy haciendo lo mejor que puedo. Protejo a nuestra hija y al mismo tiempo le permito expresar su creatividad en el medio que ella desea con la supervisión de un adulto, porque le brinda mucha felicidad".



Además, añadió que estos ataques de Kanye West se vuelven sumamente virales y, como son llevados de una forma tan negativa, atentan contra el desarrollo sano y solidario de una custodia compartida:

"El divorcio ya es lo suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye de tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública sólo está causando más dolor para todos. Desde el principio, no he querido nada más que una relación sana y solidaria". relación de paternidad compartida porque es lo mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye continúe haciéndolo imposible en cada paso del camino".