"¿Vas a besar al tipo con el que sales enfrente de mí?": Kanye West critica a Kim Kardashian

El matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West terminó en 2021 y si bien el proceso de divorcio aún no está oficialmente concluido, la socialité ya encontró el amor de nueva cuenta, ahora con Pete Davidson.

El comediante ha estado saliendo los últimos meses con Kim y si bien el rapero hizo hasta la imposible por arreglar su matrimonio, para la también empresaria, volver con West no es una opción.

Semanas atrás se le vio a Kanye con la modelo Julia Fox; sin embargo su noviazgo se hizo oficial hasta hace poco, debido a que se les fotografió besándose y pasando el tiempo juntos con Madonna.

Aunque cada quien parece estar enfocado en sus respectivas relaciones, el diseñador de la marca Yeezy, habló sobre lo que piensa del reciente amorío que sostiene Kim Kardashian con Pete Davidson.

Quiere ser el mejor padre para sus hijos

En una entrevista para Entertainment Tonight realizada el 14 de enero, Kanye West mencionó cómo lo hizo sentir ver a Kim besando al comediante con quien ahora sale y de manera indirecta, la señaló como una "mala persona".

Esto es para cualquiera que esté pasando por una separación, y la gente hace cosas intencionadamente para ser mala y herirte... para estar jugando. ¿Cómo vas a llevarme a SNL y besar al tipo con el que sales delante de mí?, y todo el mundo es como, 'Aw, eso es genial'. Puedo tener mis principios y cosas, he cambiado cosas, y me he desviado, y no he sido el mejor cristiano y cosas que los medios de comunicación pueden hacer parecer de alguna manera... Pero al final del día, soy la banda de Jesús. Soy sobre la familia, sólo yo y mis hijos, la crianza de los hijos. Y quiero decir, la madre de mis hijos no estamos juntos. Todavía voy a ser el mejor padre".



A muchos internautas les parece extraño que el productor musical continué hablando de la estrella del programa 'Keeping Up With The Kardashians', siendo que él ya está con Julia Fox y lo calificaron como un intento más por captar su atención.



Por otra parte, Kanye añadió lo frustado que se encuentra por no poder entrar a la casa de su ex cuando sus hijos se lo piden, debido a que los miebros de seguridad que rodean el complejo lo detienen.

"Cuando fui a recoger a mis hijos de la escuela, la seguridad me detuvo en la puerta. Entonces, en ese momento, la seguridad estaba entre mis hijos y yo y eso es lo que no iba a suceder. Pero no quería discutir sobre eso. Así que me relajé, llevé a mis hijos a la escuela y luego me los llevé de vuelta. Estoy conduciendo. Los traigo de vuelta y North me dijo: 'Quiero que subas. y ver algo. Y es como, 'Oh, papá no puede venir a ver algo. Papá no puede entrar'. Pero eso no estaba definido. Mi hija quería que entrara. Yo estaba como, soy el hombre negro más rico y el padre de North, cierto, y la seguridad pudo evitar que entrara a la habitación con mi hija".



Lejos de mostrarse preocupada por las declaraciones de Ye, la socialité ha mantenido un perfil bajo respecto a su nueva relación con Davidson, dado que ninguno de los dos ha declarado de manera abierta si están juntos o no.

La última vez que se les vio en público fue el 12 de enero, cuando salieron a comer una pizza y los paparazzis los captaron tomados de la mano y abrazándose en diversas ocasiones.

También señaló a las Kardashians de negarle ver a Chicago en su cumpleaños

El pasado fin de semana Chicago West y Stormi Webster, celebraron juntas sus cumpleaños y Kanye acusó a Kim y a su familia de negarle la oportunidad de convivir con sus hijos, pues aclaró que desconocía la ubicación de la fiesta a la cual quería asistir.

Mediante su cuenta de Instagram realizó un video 'en vivo' asegurando que su salud se ha visto afectada por este tipo de inconvenientes.

"Sólo estaba deseando a mi hija un feliz cumpleaños en público. No se me permitía saber dónde era su fiesta, no hay nada legal que diga que este es el tipo de juego que se está llevando a cabo. Es el tipo de cosa que realmente ha afectado a mi salud durante más tiempo y simplemente no estoy jugando. Estoy tomando el control de mi narrativa este año .... Estoy siendo el mejor padre -la versión Ye de un padre- y no voy a dejar que esto suceda ....Chicago, Feliz cumpleaños. Te quiero y sólo estoy poniendo esto en línea porque necesito el apoyo de todos ustedes. Llamé a Kim, le envié mensajes de texto a las niñeras. Hablé por teléfono con Tristón, le preguntó a Khloé y nadie me dará la dirección de la fiesta de cumpleaños de mi hija en este momento".