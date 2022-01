"Ya no creo en el matrimonio": famosos que hablaron sobre su divorcio abiertamente

Katy Perry y Russell Brand

La cantante y el actor iniciaron una relación romántica en 2009 para casarse un año después, pero Brand solicitó el divorcio en 2011 y el proceso legal se extendió por un año.

Katy Perry confesó que pasó por un periodo de depresión tras la separación con Russell Brand, pero siguió adelante con su carrera profesional a pesar de no encontrarse en el mejor momento emocional. La cantante habló del tema en el documental de 2012 ‘Katy Perry: Part of Me’ mientras llevaba a cabo el proceso de divorcio.

"Pensé para mí: 'Cuando encuentre a esa persona que será mi compañera de vida, nunca tendré que elegir [entre la pareja y mi carrera]. Tengo el mismo sistema de creencias con todo, desde mi carrera hasta mi vida y mi vida personal, todo. Y haré todo lo que sea necesario para no fallar'. Hice todo lo necesario, pero aún así fracasé. En mi lucha personal, me ves sin cambiar y sin renunciar a este sueño que he tenido toda mi vida. Ojalá la gente se sienta inspirada por eso", expresó Perry en el documental.



En la actualidad, la cantante tiene una familia con Orlando Bloom.

Mariah Carey y Nick Cannon

Mariah Carey y Nick Cannon estuvieron casados de 2008 a 2014 y tuvieron dos hijos. En una entrevista de 2016, cuando finalizó el proceso de divorcio, la cantante confesó que nunca pensó que se separaría de su exesposo.

En 2020, Cannon habló sobre la separación y expresó que su relación con Mariah Carey había cambiado su perspectiva sobre el matrimonio.

"Ya no creo en el matrimonio. Mi forma de pensar ha cambiado. Ya lo hice y no me gusta hacer cosas en las que no soy bueno", contó Cannon.

Kim Kardashian y Kris Humphries

Kim Kardashian y Kris Humphries comenzaron a salir entre 2010 y 2011, realizando la boda en agosto de 2011; sin embargo, Kardashian solicitó el divorcio 72 días después de casarse.

"Me siento muy mal por haber hecho que se mudara aquí y cambiara toda su vida. Me siento triste, me siento mal por él. Él se enamoró de mí y yo me enamoré de él y ahora todos mis sentimientos han cambiado", expresó Kim en un episodio de ‘Kourtney and Kim Take New York’.

Actualmente, Kim Kardashian lleva otro proceso de divorcio con Kanye West.

Amy Poehler y Will Arnett

La pareja de comediantes se casó en 2003, tuvieron dos hijos y anunciaron su separación en 2012, aunque el proceso legal terminó en 2016. En ‘Yes please’, el libro de memorias de Poehler, la actriz escribió que “cuando estás pasando por un divorcio te sientes increíblemente solo” y describió como se sentía durante la separación.

“Imagina esparcir todo lo que te importa en una manta y luego tirar todo al aire. El proceso de divorcio consiste en cargar esa manta, tirarla, verlo todo girar, y preocuparse de qué cosas se romperán cuando aterricen”, escribió Poehler.

Eva Longoria y Tony Parker

Cuando Eva Longoria finalizó el divorcio con el basquetbolista Tony Parker en 2013, apareció en un episodio del programa ‘The Dr. Oz Show’, donde habló sobre cómo la separación afectó su salud mental e incluso se vio reflejada en su físico.

"Probablemente, ese fue el momento en que recibía más cumplidos porque estaba muy delgada. No comía, estaba deprimida, estaba triste. Mi dieta era café. La gente me decía: 'Te ves increíble. El divorcio te sienta bien. Y yo estaba como: ‘no me siento bien, no tengo energía’. No sabía que estaba deprimida", explicó Longoria.

Brad Pitt y Angelina Jolie

En una entrevista de 2017, Brad Pitt habló abiertamente sobre el proceso de divorcio con su segunda esposa, que se ha extendido por más de cinco años.

"Una vez escuché a un abogado decir: ‘nadie gana en la corte, solo es un cuestión de quién sale más lastimado’ y parece que es cierto. Pasas un año enfocado en construir un caso para demostrar tu punto y por qué tienes razón y por qué ellos están equivocados, y es una inversión de odio mordaz”, expresó el actor en la entrevista.

Ben Affleck y Jennifer Garner

En una entrevista de 2020 con The New York Times, Ben Affleck se sinceró sobre su divorcio con Jennifer Garner, el cual finalizó en 2018.

“El mayor arrepentimiento de mi vida es este divorcio. La vergüenza es realmente tóxica. No hay un subproducto positivo de la vergüenza. Es simplemente hervir en un sentimiento tóxico y horrible de baja autoestima y autodesprecio”, contó Affleck.