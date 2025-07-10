Muertes

Causa de muerte de Julian McMahon, actor de ‘Charmed’ y ‘Fantastic Four’, es revelada

Julian McMahon falleció el miércoles 2 de julio a los 56 años. El actor de ‘Charmed’ y ‘Fantastic Four’ luchaba contra grave enfermedad que enfrentó en secreto.

Elizabeth González
La causa de muerte de Julian McMahon, actor de ‘Charmed’ y ‘Fantastic Four’, fue revelada a días de que su esposa, Kelly McMahon diera a conocer que el australiano enfrentaba una batalla secreta contra el cáncer.

Según documentos obtenidos por People de la oficina del médico forense en el condado de Pinellas en Florida, Julian McMahon murió a causa de metástasis en los pulmones tras ser diagnosticado con cáncer metastásico en la cabeza y el cuello. El intérprete de ‘Doctor Doom’ “fue cremado tras morir de causas naturales”.

Esposa de Julian McMahon rompe el silencio

A través de un comunicado que fue compartido con Deadline, Kelly McMahon, esposa de Julian McMahon, rompió el silencio sobre lo sucedido.

“Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo, Julian McMahon, falleció pacíficamente esta semana tras una valiente lucha contra el cáncer”, indicó el 4 de julio.

“Julian amaba la vida. Amaba a su familia. Amaba a sus amigos. Amaba su trabajo y amaba a sus fans. Su deseo más profundo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible”, agregó y pidió “apoyo durante este momento” para que su familia “pueda llorar” la pérdida en privado.

“Y deseamos que todos aquellos a quienes Julian llevó alegría sigan encontrando alegría en la vida. Estamos agradecidos por los recuerdos”, sentenció.

Julian McMahon falleció a los 56 años por cáncer metastásico.
Julian McMahon falleció a los 56 años por cáncer metastásico.
Imagen Getty Images

¿Quién era Julian McMahon?

Julian McMahon nació en Sídney, Australia, el 27 de julio de 1968. Comenzó su carrera como modelo y luego pasó a la actuación con un papel principal en la telenovela ‘The power, the passion’, de 1989.

Debutó en el cine con la cinta ‘Wet and Wild Summer!’ y, posteriormente, se mudó a Hollywood, donde regresó a los melodramas.

Entre sus proyectos más conocidos se encuentra ‘Charmed’, donde interpretó al demoníaco ‘Cole Turner’, ‘Nip/Tuck’, ‘FBI: Most Wanted’, ‘Premonition’, ‘RED’, ‘Paranoia’, ‘You’re Not You’, ‘Swinging Safari’, ‘The Surfer’ y ‘The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat’.

