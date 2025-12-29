Muertes Hallan sin vida a familiar de querido presentador mexicano: días antes la reportaron desaparecida El cuerpo de Nataly Montserrat fue hallado tres días después de que sus familiares, entre ellos, la esposa del presentador Capi Pérez, la reportaran como desaparecida.

Video Hallan sin vida a presentadora de TV y esposo: su hijo de 3 años estaba con ellos y fue “desgarrador”

El domingo 28 de diciembre fue hallado sin vida el cuerpo de un familiar del presentador mexicano Carlos Alberto, conocido como ‘El Capi’ Pérez.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó el hallazgo de Nataly Montserrat González Barro, prima de Itzel Barro, esposa del también comediante, tres días después de que se emitiera una ficha de búsqueda por su desaparición.

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía, el cuerpo de la joven, de 30 años, fue localizado en un área verde en las inmediaciones de su domicilio en Cancún “sin signos visibles de violencia”.

Nataly fue localizada sin vida. Imagen Fiscalía de Quintana Roo



Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como personal de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes para la recuperación del cuerpo y el resguardo de indicios.

Esposa de ‘El Capi’ Pérez confirma hallazgo sin vida de su familiar

Durante la noche del domingo, la esposa de ‘El Capi’ Pérez confirmó el hallazgo sin vida de su prima. Sin embargo, no brindó mayores detalles.

“Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Montserrat González Barro. Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está con nosotros”, expresó.

Itzel Barro confirmó el hallazgo sin vida de su familiar en Instagram. Imagen Itzel Barro / Instagram



“Por indicaciones de la familia, no se compartirán detalles. Agradecemos su comprensión y discreción”, sentenció.

La desaparición de Nataly

El 27 de diciembre, la esposa de ‘El Capi’ Pérez solicitó ayuda para localizar a su familiar a través de sus redes sociales.