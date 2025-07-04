Muere Julian McMahon, estrella de ‘Charmed’, a los 56 años: llevó dura enfermedad en secreto

Video Shannen Doherty planeó ella misma su funeral: hizo una lista de famosos que no quería que asistieran

Julian McMahon, reconocido mundialmente por sus interpretaciones en proyectos como ‘Charmed’ y ‘Fantastic Four’, ha muerto a los 56 años.

De acuerdo con Deadline, el actor falleció el miércoles 2 de julio en Clearwater, Florida, después de una batalla secreta contra el cáncer. No se especificó de qué tipo.

PUBLICIDAD

Esposa de Julian McMahon rompe el silencio

En un comunicado compartido con el medio, Kelly McMahon, esposa de Julian McMahon, se pronunció al respecto de lo sucedido.

“Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo, Julian McMahon, falleció pacíficamente esta semana tras una valiente lucha contra el cáncer”, indicó.

“Julian amaba la vida. Amaba a su familia. Amaba a sus amigos. Amaba su trabajo y amaba a sus fans. Su deseo más profundo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible”, agregó.

Ella pidió “apoyo durante este momento” para que su familia “pueda llorar” la pérdida en privado: “Y deseamos que todos aquellos a quienes Julian llevó alegría sigan encontrando alegría en la vida. Estamos agradecidos por los recuerdos”.

¿Quién era Julian McMahon?

Julian McMahon nació en Sídney, Australia, el 27 de julio de 1968. Comenzó su carrera como modelo y luego pasó a la actuación con un papel principal en la telenovela ‘The power, the passion’, de 1989.

Debutó en el cine con la cinta ‘Wet and Wild Summer!’ y, posteriormente, se mudó a Hollywood, donde regresó a los melodramas.

Tras su aparición en ‘Another World’, de 1993, pasó al horario estelar en la cadena NBC en el drama criminal ‘Profiler’.

Luego de eso se unió al elenco de la popular serie sobrenatural ‘Charmed’, de WB, donde protagonizó durante tres temporadas encarnando al demoníaco ‘Cole Turner’.

Consiguió su rol estelar en ‘Nip/Tuck’, que se emitió en FX y le valió la nominación al Globo de Oro por darle vida al ‘Dr. Christian Troy’.

PUBLICIDAD

El rol que consolidó a McMahon en la ‘pantalla chica’ fue ‘Jess LaCroix’ en ‘FBI: Most Wanted’, de CBS, aunque lo dejó en 2022.

En el cine es más conocido por su ‘Dr. Doom’ en las dos películas de ‘Fantastic Four’. Sin embargo, sus créditos también incluyen ‘Premonition’, ‘RED’, ‘Paranoia’, ‘You’re Not You’, ‘Swinging Safari’, ‘The Surfer’ y ‘The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat’.