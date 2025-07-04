univision famosos

Muere Julian McMahon, estrella de ‘Charmed’, a los 56 años: llevó dura enfermedad en secreto

El actor luchaba contra un grave padecimiento, pero no lo hizo público. Su esposa, Kelly McMahon, rompió el silencio en medio de su duelo.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Shannen Doherty planeó ella misma su funeral: hizo una lista de famosos que no quería que asistieran

Julian McMahon, reconocido mundialmente por sus interpretaciones en proyectos como ‘Charmed’ y ‘Fantastic Four’, ha muerto a los 56 años.

De acuerdo con Deadline, el actor falleció el miércoles 2 de julio en Clearwater, Florida, después de una batalla secreta contra el cáncer. No se especificó de qué tipo.

PUBLICIDAD

Esposa de Julian McMahon rompe el silencio

En un comunicado compartido con el medio, Kelly McMahon, esposa de Julian McMahon, se pronunció al respecto de lo sucedido.

Relacionado

Hijos de Eugenio Derbez responden a Victoria Ruffo sobre que el actor “nunca ha sabido” ser padre
0:46

Hijos de Eugenio Derbez responden a Victoria Ruffo sobre que el actor “nunca ha sabido” ser padre

Univision Famosos
Belinda denuncia por “violencia” a Lupillo Rivera tras afirmaciones de él sobre su supuesto romance
2 mins

Belinda denuncia por “violencia” a Lupillo Rivera tras afirmaciones de él sobre su supuesto romance

Univision Famosos
Belinda habría llamado “estorbo” a Lupillo Rivera: ventilan lo que habría detrás de su video juntos
2 mins

Belinda habría llamado “estorbo” a Lupillo Rivera: ventilan lo que habría detrás de su video juntos

Univision Famosos
Mhoni Vidente advierte posible desgracia en la familia Pinal: “Se ve el fallecimiento de alguien”
2 mins

Mhoni Vidente advierte posible desgracia en la familia Pinal: “Se ve el fallecimiento de alguien”

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: Ben Affleck hizo fuerte ‘regaño’ a la TV en español llamándola “mentirosas”
0:54

#ArchivoFamosos: Ben Affleck hizo fuerte ‘regaño’ a la TV en español llamándola “mentirosas”

Univision Famosos
Detienen a exmánager de Danna por presunto fraude millonario: tendría que ver con Ricky Martin
1 mins

Detienen a exmánager de Danna por presunto fraude millonario: tendría que ver con Ricky Martin

Univision Famosos
Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”
2 mins

Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”

Univision Famosos
Altair Jarabo habla de los 19 años que le lleva su esposo: “Es algo muy bueno”
0:58

Altair Jarabo habla de los 19 años que le lleva su esposo: “Es algo muy bueno”

Univision Famosos
Shakira tendría nuevo galán y no sería su ex Antonio de la Rúa: le habría dedicado canción
2 mins

Shakira tendría nuevo galán y no sería su ex Antonio de la Rúa: le habría dedicado canción

Univision Famosos
Francisca se conmueve a las lágrimas por su hija: tiene “miedo de que sufra lo que ella ha sufrido”
1:00

Francisca se conmueve a las lágrimas por su hija: tiene “miedo de que sufra lo que ella ha sufrido”

Univision Famosos

“Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo, Julian McMahon, falleció pacíficamente esta semana tras una valiente lucha contra el cáncer”, indicó.

“Julian amaba la vida. Amaba a su familia. Amaba a sus amigos. Amaba su trabajo y amaba a sus fans. Su deseo más profundo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible”, agregó.

Ella pidió “apoyo durante este momento” para que su familia “pueda llorar” la pérdida en privado: “Y deseamos que todos aquellos a quienes Julian llevó alegría sigan encontrando alegría en la vida. Estamos agradecidos por los recuerdos”.

¿Quién era Julian McMahon?

Julian McMahon nació en Sídney, Australia, el 27 de julio de 1968. Comenzó su carrera como modelo y luego pasó a la actuación con un papel principal en la telenovela ‘The power, the passion’, de 1989.

Debutó en el cine con la cinta ‘Wet and Wild Summer!’ y, posteriormente, se mudó a Hollywood, donde regresó a los melodramas.

Tras su aparición en ‘Another World’, de 1993, pasó al horario estelar en la cadena NBC en el drama criminal ‘Profiler’.

Luego de eso se unió al elenco de la popular serie sobrenatural ‘Charmed’, de WB, donde protagonizó durante tres temporadas encarnando al demoníaco ‘Cole Turner’.

Consiguió su rol estelar en ‘Nip/Tuck’, que se emitió en FX y le valió la nominación al Globo de Oro por darle vida al ‘Dr. Christian Troy’.

PUBLICIDAD

El rol que consolidó a McMahon en la ‘pantalla chica’ fue ‘Jess LaCroix’ en ‘FBI: Most Wanted’, de CBS, aunque lo dejó en 2022.

En el cine es más conocido por su ‘Dr. Doom’ en las dos películas de ‘Fantastic Four’. Sin embargo, sus créditos también incluyen ‘Premonition’, ‘RED’, ‘Paranoia’, ‘You’re Not You’, ‘Swinging Safari’, ‘The Surfer’ y ‘The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat’.

Julian McMahon murió a los 56 años tras una batalla contra el cáncer.
Julian McMahon murió a los 56 años tras una batalla contra el cáncer.
Imagen The Grosby Group y Getty Images

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD