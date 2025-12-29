Muertes Muere familiar de famoso presentador mexicano: revelan su presunta causa de muerte El cuerpo de Nataly Montserrat fue hallado tres días después de que la esposa de ‘Capi’ Pérez hiciera pública la desaparición de su familiar. Este lunes 29 de diciembre se reportó su presunta causa de muerte.

Video Tragedia para familia de presentador mexicano: hallan sin vida a integrante tras desaparecer en Navidad

Tres días después de que Nataly Montserrat, familiar de la esposa de Carlos Alberto, conocido como ‘Capi’ Pérez, fuera reportada como desaparecida, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en México, informó sobre el hallazgo de su cuerpo sin vida.

Aunque las autoridades no revelaron de inmediato detalles del fallecimiento de la joven, de 30 años, el diario local PorEsto! dio a conocer que la presunta causa de muerte de Nataly Montserrat sería suicidio.

Según cita el diario “investigaciones” y “diligencias” de las autoridades, la chica supuestamente padecía “problemas psicológicos”. La noche del 25 de diciembre habría tenido una discusión con su pareja, lo que la habría hecho abandonar su hogar y dirigirse “al área de la maleza” que se encontraría en la entrada de su fraccionamiento.

“Las investigaciones señalaron que padecía de trastorno mixto de personalidad y que, en medio de una crisis emocional, se ahorcó en un árbol”, reportaron.

Lo que se sabe del caso de Nataly Montserrat

Según refiere el mismo medio, la familia de Nataly Montserrat habría aceptado “la versión del suicidio como causa de muerte". Incluso, reportan que habrían comparecido ante las autoridades ministeriales.

También refieren que “la misma noche del domingo” los familiares de Nataly le solicitaron a las autoridades su cuerpo para “iniciar los trámites funerarios”.

La Fiscalía informó sobre el hallazgo sin vida de la familiar de 'El Capi' Pérez. Imagen Fiscalía General de Quintana Roo / X

La desaparición de Nataly

El 27 de diciembre, la esposa de ‘El Capi’ Pérez solicitó ayuda para localizar a su familiar a través de sus redes sociales.

En la ficha de búsqueda compartida por Itzel Barro, Nataly desapareció el 25 de diciembre en el fraccionamiento Jardines del Sur 6, en Cancún, Quintana Roo, México.

Según se refiere en el informe, Nataly fue vista por última vez, alrededor de las 23:30 horas, al salir del fraccionamiento Jardines del Sur durante la noche de Navidad, vistiendo “un camisón beige y chanclas”.

“Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Montserrat González Barro. Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está con nosotros”, escribió Itzel Barro, esposa de ‘El Capi’ Pérez en Instagram.