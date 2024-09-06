Maribel Guardia revela que Julián Figueroa sí dejó testamento: esto le heredó a su hijo

Video Los sueños que Julián Figueroa no pudo cumplir: Maribel Guardia ya realizó algunos

A casi dos años de la repentina muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia reveló que su hijo sí dejó un testamento.

La actriz creía, hasta hace algunos meses, que su fallecido hijo no había dejado ningún documento legal que indicara cómo deseaba la distribución de sus bienes. Sin embargo, el panorama cambió cuando apareció el testamento del actor de Mi camino es amarte (telenovela que puedes ver en ViX).

PUBLICIDAD

“Sí, Julián dejó testamento. (Dejó) todo para el bebé, por supuesto. Gracias a Dios ya estábamos todos de acuerdo en que así fuera, pero está escrito en un testamento”, reveló a Berenice Ortiz este 6 de septiembre.

Aunque Maribel Guardia no tenía conocimiento sobre la existencia del documento legal, la intérprete de 65 años sospecha que la decisión de dejar un testamento proviene de los conflictos legales que se desencadenaron tras la muerte de su papá, Joan Sebastian.

“Estuvo escuchando mucho sobre eso con el tema del papá y yo creo que le hizo mella de que el papá no había dejado testamento y seguro en cuanto, lo poco que tiene, porque ahorita todavía eso no (está claro), lo hizo”, explicó.

¿Qué le heredó Julián Figueroa a su hijo?

De acuerdo con Maribel Guardia, ella ha tratado de mantenerse al margen de los temas legales, los cuales están siendo resueltos por su esposo, Marco Chacón. Sin embargo, ventiló que una propiedad ubicada en Cuernavaca es uno de los bienes heredados a José Julián.

“Ya saben, la casa de Cuernavaca que ya es de él, todo eso lo dejó a nombre del bebé y lo que quedaría… el que sabe es mi marido porque yo de eso no sé”, dijo.

Por último, la actriz dijo desconocer si su nuera Imelda Tuñón sería la encargada de manejar los bienes que Julián Figueroa dejó a su hijo.

“No sé, el que sabe es mi marido, pero eso ya quedó puesto en el testamento”, sentenció.