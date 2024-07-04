Paola Dalay González Hernández

Pareja de José Eduardo Derbez muestra imágenes inéditas del parto de su bebé desde el quirófano

Paola Dalay continúa mostrando momentos sobre su nueva faceta de madre. Ahora compartió en redes lo que vivió en el quirófano minutos antes del nacimiento de su hija.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Las primeras imágenes de la bebé de José Eduardo Derbez: ella es Tessa, la nieta de Victoria Ruffo

Paola Dalay y José Eduardo Derbez continúan viviendo al máximo la paternidad tras la llegada de su primera hija, quien nació el 30 de junio a través de cesárea.

La modelo, de 22 años, no ha dejado de compartir en redes videos y fotografías de lo que ha experimentado en los últimos días.

PUBLICIDAD

El 3 de julio reveló imágenes del quirófano que fueron tomadas minutos antes del nacimiento de Tessa.

"Fue tan bonito y al mismo tiempo tan raro, tantas emociones en cuestión de segundos, sigo sin creer que ya tenemos a nuestra princesa con nosotros. Te amo mucho, mucho José Eduardo Derbez", escribió en Instagram.

Paola Dalay en el quirófano.
Paola Dalay en el quirófano.
Imagen Paola Dalay/Instagram

Más sobre Paola Dalay González Hernández

¿José Eduardo Derbez estuvo a punto de casarse en Las Vegas? Por esto se habría arrepentido
2 mins

¿José Eduardo Derbez estuvo a punto de casarse en Las Vegas? Por esto se habría arrepentido

Univision Famosos
José Eduardo Derbez y su novia no se casarán, ni siquiera por su hija: las razones
0:59

José Eduardo Derbez y su novia no se casarán, ni siquiera por su hija: las razones

Univision Famosos
¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles
1 mins

¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles

Univision Famosos
Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece
2 mins

Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece

Univision Famosos
¿José Eduardo Derbez se casó secretamente en Las Vegas? Esta declaración desata la duda
2 mins

¿José Eduardo Derbez se casó secretamente en Las Vegas? Esta declaración desata la duda

Univision Famosos
Al interior de la fiesta de bautizo de la nieta de Victoria Ruffo: ¿se aparecieron los Derbez?
0:51

Al interior de la fiesta de bautizo de la nieta de Victoria Ruffo: ¿se aparecieron los Derbez?

Univision Famosos
Victoria Ruffo reacciona a la ausencia de los Derbez en el bautizo de su nieta: "Mejor ¿no?"
2 mins

Victoria Ruffo reacciona a la ausencia de los Derbez en el bautizo de su nieta: "Mejor ¿no?"

Univision Famosos
José Eduardo y Paola Dalay bautizan a su hija Tessa sin la presencia de los Derbez
1 mins

José Eduardo y Paola Dalay bautizan a su hija Tessa sin la presencia de los Derbez

Univision Famosos
¿Derbez y Victoria Ruffo volverán a reunirse en el bautizo de su nieta?: Lo que se sabe de la fiesta
2 mins

¿Derbez y Victoria Ruffo volverán a reunirse en el bautizo de su nieta?: Lo que se sabe de la fiesta

Univision Famosos
José Eduardo Derbez prepara el bautizo de su hija Tessa: novia del actor ventila 'drama'
1 mins

José Eduardo Derbez prepara el bautizo de su hija Tessa: novia del actor ventila 'drama'

Univision Famosos

En la serie de fotos que compartió se aprecia que Paola Dalay está en la plancha del quirófano rodeada del equipo médico que la atendió y en una tercera fotografía se le ve feliz junto a José Eduardo en la cama del hospital.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez.
Paola Dalay y José Eduardo Derbez.
Imagen Paola Dalay/Instagram

¿Cómo está Tessa?

En una sesión de preguntas y respuestas Paola compartió este 4 de julio que la recuperación de su cesárea va "muy bien" y "obviamente hay un poquito de dolor, pero nada que no se pueda soportar".

La joven también reveló que "Tessa está perfecta, se porta muy bien".

Confesó que la lactancia no ha sido fácil y "le cuesta trabajo", pero poco a poco va mejorando.

Paola Dalay dejó el hospital el 3 de julio, después de cuatro días internada y contó por qué.

"Porque está muy cómodo, todo te hace y para todo te ayudan. Amo", dijo con humor.

La llegada de Tessa hizo que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo dejaran por un momento las rencillas del pasado y se dieran un abrazo fraternal al conocer a su nieta.

Paola Dalay revela detalles de su faceta de madre.
Paola Dalay revela detalles de su faceta de madre.
Imagen Paola Dalay/Instagram
Relacionados:
Paola Dalay González HernándezJosé Eduardo DerbezHijos de famososBebés famososBebésCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX