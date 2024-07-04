Pareja de José Eduardo Derbez muestra imágenes inéditas del parto de su bebé desde el quirófano

Video Las primeras imágenes de la bebé de José Eduardo Derbez: ella es Tessa, la nieta de Victoria Ruffo

Paola Dalay y José Eduardo Derbez continúan viviendo al máximo la paternidad tras la llegada de su primera hija, quien nació el 30 de junio a través de cesárea.

La modelo, de 22 años, no ha dejado de compartir en redes videos y fotografías de lo que ha experimentado en los últimos días.

El 3 de julio reveló imágenes del quirófano que fueron tomadas minutos antes del nacimiento de Tessa.

"Fue tan bonito y al mismo tiempo tan raro, tantas emociones en cuestión de segundos, sigo sin creer que ya tenemos a nuestra princesa con nosotros. Te amo mucho, mucho José Eduardo Derbez", escribió en Instagram.

Paola Dalay en el quirófano. Imagen Paola Dalay/Instagram

En la serie de fotos que compartió se aprecia que Paola Dalay está en la plancha del quirófano rodeada del equipo médico que la atendió y en una tercera fotografía se le ve feliz junto a José Eduardo en la cama del hospital.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez. Imagen Paola Dalay/Instagram

¿Cómo está Tessa?

En una sesión de preguntas y respuestas Paola compartió este 4 de julio que la recuperación de su cesárea va "muy bien" y "obviamente hay un poquito de dolor, pero nada que no se pueda soportar".

La joven también reveló que "Tessa está perfecta, se porta muy bien".

Confesó que la lactancia no ha sido fácil y "le cuesta trabajo", pero poco a poco va mejorando.

Paola Dalay dejó el hospital el 3 de julio, después de cuatro días internada y contó por qué.

"Porque está muy cómodo, todo te hace y para todo te ayudan. Amo", dijo con humor.

La llegada de Tessa hizo que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo dejaran por un momento las rencillas del pasado y se dieran un abrazo fraternal al conocer a su nieta.