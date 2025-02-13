Eugenio Derbez

¿Derbez y Victoria Ruffo volverán a reunirse en el bautizo de su nieta?: Lo que se sabe de la fiesta

Paola Dalay ventiló que "está todo listo para el bautizo" de Tessa. Recientemente, José Eduardo Derbez reveló que el evento será familiar. ¿Sus famosos padres volverán a estar frente a frente?

Por:
Ashbya Meré.
Video Derbez presume con foto que su nieta es idéntica a él (aunque Victoria Ruffo no quiera)

Las familias Derbez y Ruffo podrían volver a reunirse muy pronto para celebrar el bautizo de la pequeña Tessa.

Paola Dalay, la pareja de José Eduardo, reveló a través de una fotografía en sus historias de Instagram la fecha en que su hija recibirá el sacramento.

"Por fin quedó todo listo para el bautizo", escribió en la imagen que publicó el 12 de febrero y a la que agregó un contador que en ese entonces marcaba "3 días, 3 horas, 11 minutos".

Paola Dalay revela cuándo será el bautizo de su hija Tessa.
Paola Dalay revela cuándo será el bautizo de su hija Tessa.
Imagen Paola Dalay/Instagram

La tarde de este 13 de febrero mostró un 'boomerang' donde dejó ver el color de sus uñas y añadió "ahora sí todo listo".

El bautizo de la pequeña se llevará a cabo el 15 de febrero y, aunque no reveló el lugar ni los detalles, compartió los regalos que le dará a los niños invitados.

Paola mostró los crayones con originales formas para que los pequeños coloreen y reveló que habrá diseños para niñas y niños.

Regalos que darán en el bautizo de Tessa.
Regalos que darán en el bautizo de Tessa.
Imagen Paola Dalay/Instagram

Recientemente José Eduardo ventiló que serán aproximadamente 100 invitados.

"Va a ser algo, yo digo que es chiquito pero mucha gente dice que no, será muy familiar y muy lindo, les estaremos subiendo fotos. No es mucho, ¿o sí? Según yo es poquito, pero ya veremos", contó a los medios de comunicación.

El atuendo de Tessa

El 22 de enero Paola Dalay reveló parte del atuendo que su hija llevará el día del bautizo.

Ventiló que Tessa será vestida por la firma Luca Gobbi y todo el conjunto será en color marfil y mostró los zapatitos, el pañuelo, la vela, pero el ropón no lo mostró para que sea sorpresa.

@paodalay0322

♬ sonido original - 👑 Pao Dalay 👑

¿Victoria Ruffo y Eugenio Derbez volverán reunirse?

El nacimiento de Tessa, en junio de 2024, logró lo impensable: que sus abuelos Eugenio Derbez y Victoria Ruffo volvieran a convivir.

Los actores compartieron con el público que el encuentro en el hospital fue cordial cuando acudieron a conocer a su nieta.

Hasta el momento se desconoce si Derbez y su familia viajarán de Los Ángeles a México para estar presentes en el emotivo momento.

El reencuentro de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez en el hospital para conocer a su nieta Tessa.
El reencuentro de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez en el hospital para conocer a su nieta Tessa.
Imagen José Eduardo Derbez/Instagram
