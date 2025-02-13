¿Derbez y Victoria Ruffo volverán a reunirse en el bautizo de su nieta?: Lo que se sabe de la fiesta
Paola Dalay ventiló que "está todo listo para el bautizo" de Tessa. Recientemente, José Eduardo Derbez reveló que el evento será familiar. ¿Sus famosos padres volverán a estar frente a frente?
Las familias Derbez y Ruffo podrían volver a reunirse muy pronto para celebrar el bautizo de la pequeña Tessa.
Paola Dalay, la pareja de José Eduardo, reveló a través de una fotografía en sus historias de Instagram la fecha en que su hija recibirá el sacramento.
"Por fin quedó todo listo para el bautizo", escribió en la imagen que publicó el 12 de febrero y a la que agregó un contador que en ese entonces marcaba "3 días, 3 horas, 11 minutos".
La tarde de este 13 de febrero mostró un 'boomerang' donde dejó ver el color de sus uñas y añadió "ahora sí todo listo".
El bautizo de la pequeña se llevará a cabo el 15 de febrero y, aunque no reveló el lugar ni los detalles, compartió los regalos que le dará a los niños invitados.
Paola mostró los crayones con originales formas para que los pequeños coloreen y reveló que habrá diseños para niñas y niños.
Recientemente José Eduardo ventiló que serán aproximadamente 100 invitados.
"Va a ser algo, yo digo que es chiquito pero mucha gente dice que no, será muy familiar y muy lindo, les estaremos subiendo fotos. No es mucho, ¿o sí? Según yo es poquito, pero ya veremos", contó a los medios de comunicación.
El atuendo de Tessa
El 22 de enero Paola Dalay reveló parte del atuendo que su hija llevará el día del bautizo.
Ventiló que Tessa será vestida por la firma Luca Gobbi y todo el conjunto será en color marfil y mostró los zapatitos, el pañuelo, la vela, pero el ropón no lo mostró para que sea sorpresa.
¿Victoria Ruffo y Eugenio Derbez volverán reunirse?
El nacimiento de Tessa, en junio de 2024, logró lo impensable: que sus abuelos Eugenio Derbez y Victoria Ruffo volvieran a convivir.
Los actores compartieron con el público que el encuentro en el hospital fue cordial cuando acudieron a conocer a su nieta.
Hasta el momento se desconoce si Derbez y su familia viajarán de Los Ángeles a México para estar presentes en el emotivo momento.