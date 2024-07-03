Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez fue testigo de lo impensable: su reacción al ver abrazados a sus padres

El nacimiento de Tessa terminó con la enemistad de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, al menos por unos minutos. Los felices abuelos se dieron un abrazo y el productor de cine confesó cuál fue la reacción de su hijo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¡Sucedió! Eugenio Derbez narra cómo fue encontrarse con Victoria Ruffo en el nacimiento de su nieta

La pequeña Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, logró lo impensable: hizo que sus abuelos Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se dieran un abrazo y dejaran por un momento su enemistad de años.

El 1 de julio el comediante y productor mexicano compartió cómo fue la reacción de José Eduardo al presenciar el momento y ver reunidos a sus padres después de muchos años.

PUBLICIDAD

La inesperada reacción de José Eduardo Derbez

Eugenio narró en entrevista con 'De Primera Mano' la sensación que tuvo su hijo al ver a sus padres en el mismo lugar.

Más sobre Eugenio Derbez

Victoria Ruffo reacciona a comparaciones de Eugenio Derbez con Nodal por mujeriego
0:54

Victoria Ruffo reacciona a comparaciones de Eugenio Derbez con Nodal por mujeriego

Univision Famosos
Hijos de Eugenio Derbez responden a Victoria Ruffo sobre que el actor “nunca ha sabido” ser padre
0:46

Hijos de Eugenio Derbez responden a Victoria Ruffo sobre que el actor “nunca ha sabido” ser padre

Univision Famosos
Victoria Ruffo exhibe a Eugenio Derbez por no saber ser papá y él así reacciona
0:55

Victoria Ruffo exhibe a Eugenio Derbez por no saber ser papá y él así reacciona

Univision Famosos
José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá
1:01

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá

Univision Famosos
Mhoni Vidente afirma que Derbez “trae una brujería”: dice que por eso hace "tan malos programas"
1 mins

Mhoni Vidente afirma que Derbez “trae una brujería”: dice que por eso hace "tan malos programas"

Univision Famosos
Acusan a Derbez de encerrar a Sammy cuando trabajaban: Eugenio explica por qué lo vigilaban
1:11

Acusan a Derbez de encerrar a Sammy cuando trabajaban: Eugenio explica por qué lo vigilaban

Univision Famosos
Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra
0:54

Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra

Univision Famosos
Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”
0:54

Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”

Univision Famosos
Lucero reacciona tras saber que tendrá estrella en Paseo de la Fama: Eugenio Derbez le hace petición
0:46

Lucero reacciona tras saber que tendrá estrella en Paseo de la Fama: Eugenio Derbez le hace petición

Univision Famosos
Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad
1:00

Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad

Univision Famosos

"En algún momento me dijo: 'Me siento muy raro'. Le pregunté: '¿De ser papá?'", cuestionó Derbez. "No, de ver a mis papás juntos", contó el protagonista de 'La Familia P. Luche' respecto a la respuesta de José Eduardo.

En la misma entrevista, el protagonista de la película 'No Se Aceptan Devoluciones', que puedes ver en ViX, confesó que cuando se reencontraron fue incómodo, pero las cosas mejoraron al compartir el amor por Tessa.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se toparon en el pasillo cuando su nieta salió del quirófano rumbo al cunero y el actor confesó que tenía que hacerle un reproche a su hijo.

"Corrimos al pasillo y ahí fue donde sorpresa, ahí estaba José Eduardo con toda la familia Ruffo (…) Ese punto todavía no lo platico con José Eduardo, pero yo dije '¡Ah caray!, o sea, hay preferencias, o sea, la mamá (Victoria) estuvo más cerca del quirófano y yo estuve abandonado en el cuarto", contó su peculiarestilo de humor.

"Fue complicado, pero ya después que entramos al cuarto todos, Omar (Fayad) es espectacular, divino… eventualmente coincidimos (con Victoria), nos dimos un abrazo (…) Ella me dijo 'felicidades abuelo' y yo le dije 'felicidades abuela' y hasta ahí, no cruzamos muchas palabras".

Eugenio Derbez, Victoria Ruffo y José Eduardo.
Eugenio Derbez, Victoria Ruffo y José Eduardo.
Imagen José Eduardo Derbez/Instagram

Eugenio y Victoria: un romance que terminó en enemistad

Durante años, los actores han estado envueltos en dimes y diretes tras terminar en malos términos su relación en la década de 1990.

PUBLICIDAD

Aunque los dos han dado sus versiones, Victoria reclama que Eugenio la engañó con una presunta boda falsa y con el tiempo las cosas se complicaron hasta el punto en que la actriz no dejaba que el actor conviviera con José Eduardo.

Según platicó Derbez en varios encuentros con la prensa, para él eso fue my difícil, pues tenía que ver a su hijo a escondidas.

Pero con el tiempo los Derbez lograron recuperar el lazo padre e hijo y ahora llevan una buena relación. Por tal motivo, es extraño para José Eduardo haber visto a sus progenitores juntos y sobre todo dándose un fraternal abrazo.

Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay.
Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay.
Imagen Paola Dalay/Instagram
Relacionados:
Eugenio DerbezJosé Eduardo DerbezVictoria RuffoBebés famososTelenovelasNovelasLa Familia P. LucheCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX