José Eduardo Derbez fue testigo de lo impensable: su reacción al ver abrazados a sus padres

Video ¡Sucedió! Eugenio Derbez narra cómo fue encontrarse con Victoria Ruffo en el nacimiento de su nieta

La pequeña Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, logró lo impensable: hizo que sus abuelos Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se dieran un abrazo y dejaran por un momento su enemistad de años.

El 1 de julio el comediante y productor mexicano compartió cómo fue la reacción de José Eduardo al presenciar el momento y ver reunidos a sus padres después de muchos años.

La inesperada reacción de José Eduardo Derbez

Eugenio narró en entrevista con 'De Primera Mano' la sensación que tuvo su hijo al ver a sus padres en el mismo lugar.

"En algún momento me dijo: 'Me siento muy raro'. Le pregunté: '¿De ser papá?'", cuestionó Derbez. "No, de ver a mis papás juntos", contó el protagonista de 'La Familia P. Luche' respecto a la respuesta de José Eduardo.

En la misma entrevista, el protagonista de la película 'No Se Aceptan Devoluciones', que puedes ver en ViX, confesó que cuando se reencontraron fue incómodo, pero las cosas mejoraron al compartir el amor por Tessa.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se toparon en el pasillo cuando su nieta salió del quirófano rumbo al cunero y el actor confesó que tenía que hacerle un reproche a su hijo.

"Corrimos al pasillo y ahí fue donde sorpresa, ahí estaba José Eduardo con toda la familia Ruffo (…) Ese punto todavía no lo platico con José Eduardo, pero yo dije '¡Ah caray!, o sea, hay preferencias, o sea, la mamá (Victoria) estuvo más cerca del quirófano y yo estuve abandonado en el cuarto", contó su peculiarestilo de humor.

"Fue complicado, pero ya después que entramos al cuarto todos, Omar (Fayad) es espectacular, divino… eventualmente coincidimos (con Victoria), nos dimos un abrazo (…) Ella me dijo 'felicidades abuelo' y yo le dije 'felicidades abuela' y hasta ahí, no cruzamos muchas palabras".

Eugenio Derbez, Victoria Ruffo y José Eduardo. Imagen José Eduardo Derbez/Instagram

Eugenio y Victoria: un romance que terminó en enemistad

Durante años, los actores han estado envueltos en dimes y diretes tras terminar en malos términos su relación en la década de 1990.

Aunque los dos han dado sus versiones, Victoria reclama que Eugenio la engañó con una presunta boda falsa y con el tiempo las cosas se complicaron hasta el punto en que la actriz no dejaba que el actor conviviera con José Eduardo.

Según platicó Derbez en varios encuentros con la prensa, para él eso fue my difícil, pues tenía que ver a su hijo a escondidas.

Pero con el tiempo los Derbez lograron recuperar el lazo padre e hijo y ahora llevan una buena relación. Por tal motivo, es extraño para José Eduardo haber visto a sus progenitores juntos y sobre todo dándose un fraternal abrazo.