José Eduardo Derbez prepara el bautizo de su hija Tessa: novia del actor ventila 'drama'

Video José Eduardo Derbez se deja ver por primera vez con su bebé recién nacida y se lleva una sorpresa: video

José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay preparan el bautizo de su hija Tessa, nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez que nació el 30 de junio de 2024.

El actor reveló a mediados de agosto de ese mismo año que el bautizo de su hija se celebraría en el primer trimestre de 2025 y, aunque no reveló la fecha exacta del evento, desde hace días su novia ha estado compartiendo imágenes del ajuar de la pequeña.

PUBLICIDAD

“¿Qué creen? No me aguanté las ganas de enseñarles lo que va a usar Tessa en su bautizo”, reveló este 23 de enero en Instagram.

Paola Dalay muestra parte del ajuar de su hija para su bautizo. Imagen Paola Dalay / Instagram



“Les voy a enseñar. La madrina se lució”, agregó en su publicación previo a mostrar las calcetas, la vela de bautizo y los zapatitos que usará Tessa.

Paola Dalay no reveló quién será la madrina de bautizo de su hija. Sin embargo, adelantó que la misteriosa mujer ya también le hizo llegar el ropón, el cual mostrará hasta el día de la celebración y que ésta tendrá una “temática de moñitos”.

Novia de José Eduardo vive drama previo al bautizo de su hija

Previo a mostrar parte del ajuar de Tessa, Paola Dalay ventiló el drama que está viviendo en medio de los preparativos de su hija, ya que no encuentra vestido para aquel día tan especial.

“Seguimos con la búsqueda de vestido para el bautizo de Tessa”, reveló en un primer posteo el 23 de enero, donde lució varios diseños de vestido.

Paola Dalay no encuentra vestido para el bautizo de su hija. Imagen Paola Dalay / Instagram



“Pero no encuentro nada”, agregó, mientras que en una última publicación subrayó: “Literal, nada”.

“Y pues no, me rindo. No se encontró nada”, sentenció.

Hasta el momento, José Eduardo Derbez no ha hecho comentarios recientes sobre el bautizo de su hija.