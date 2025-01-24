José Eduardo Derbez prepara el bautizo de su hija Tessa: novia del actor ventila 'drama'
Paola Dalay compartió nuevos detalles del bautizo de su hija Tessa, pero también del tremendo dilema por el que atraviesa en medio de los preparativos.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay preparan el bautizo de su hija Tessa, nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez que nació el 30 de junio de 2024.
El actor reveló a mediados de agosto de ese mismo año que el bautizo de su hija se celebraría en el primer trimestre de 2025 y, aunque no reveló la fecha exacta del evento, desde hace días su novia ha estado compartiendo imágenes del ajuar de la pequeña.
“¿Qué creen? No me aguanté las ganas de enseñarles lo que va a usar Tessa en su bautizo”, reveló este 23 de enero en Instagram.
“Les voy a enseñar. La madrina se lució”, agregó en su publicación previo a mostrar las calcetas, la vela de bautizo y los zapatitos que usará Tessa.
Paola Dalay no reveló quién será la madrina de bautizo de su hija. Sin embargo, adelantó que la misteriosa mujer ya también le hizo llegar el ropón, el cual mostrará hasta el día de la celebración y que ésta tendrá una “temática de moñitos”.
Novia de José Eduardo vive drama previo al bautizo de su hija
Previo a mostrar parte del ajuar de Tessa, Paola Dalay ventiló el drama que está viviendo en medio de los preparativos de su hija, ya que no encuentra vestido para aquel día tan especial.
“Seguimos con la búsqueda de vestido para el bautizo de Tessa”, reveló en un primer posteo el 23 de enero, donde lució varios diseños de vestido.
“Pero no encuentro nada”, agregó, mientras que en una última publicación subrayó: “Literal, nada”.
“Y pues no, me rindo. No se encontró nada”, sentenció.
Hasta el momento, José Eduardo Derbez no ha hecho comentarios recientes sobre el bautizo de su hija.