José Eduardo Derbez

José Eduardo y Paola Dalay bautizan a su hija Tessa sin la presencia de los Derbez

La pequeña Tessa recibió el sacramento de la iglesia católica rodeada de su familia y amigos. Sin embargo, ningún miembro de los Derbez acudió al evento.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Al interior de la fiesta de bautizo de la nieta de Victoria Ruffo: ¿se aparecieron los Derbez?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay bautizaron a su hija Tessa la mañana de este 15 de febrero en una iglesia de la Ciudad de México. Aunque había expectativa, los grandes ausentes fueron los Derbez.

Según declaraciones de Aislinn, no acudieron porque están celebrando el cumpleaños de Vadhir en un viaje. Sin embargo, quien sí estuvo presente y gritó a los cuatro vientos su felicidad fue Victoria Ruffo.

"Muy feliz la verdad, muy contentos de reunirnos, de estar al lado de Tessa que es un angelito divino, preciosa", dijo a los medios de comunicación, reportó la periodista Berenice Ortiz.

La iglesia que eligieron es muy especial, pues en ese recinto católico José Eduardo fue bautizado, confirmado y realizó su primera comunión.

El ropón que usó Tessa se los regaló Victoria Ruffo.

El feliz padre dio sus primeras palabras tras la ceremonia: "La vida cambia rapidísimo. Estamos muy contentos, felices, (Tessa) ya está a punto de los 8 meses".

El bautizo de Tessa.
El bautizo de Tessa.
Imagen Televisa Espectáculos/Instagram

¿Quiénes son los padrinos de Tessa?

Victoria Ruffo también reveló que su hija Vicky es la madrina de la pequeña y el padrino es Gilberto Arrollo, el mejor amigo de José Eduardo.

Paola Dalay confesó por qué eligieron a su cuñada como madrina: "Ama a Tessa, ¿qué les puedo decir?, se ve que la adora, entonces no creo que haya mejor persona que ella", dijo a los medios.

El actor Ariel López Padilla fue uno de los invitados, al igual que la retirada presentadora Gaby Ruffo, hermana de Victoria Ruffo.

Vicky, la hermana de José Eduardo, es la madrina de Tessa.
Vicky, la hermana de José Eduardo, es la madrina de Tessa.
Imagen TVyNovelas/Instagram
